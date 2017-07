Squash kommt nicht aus der Nische

Simon Rösners Erfolgsliste ist lang, sehr lang: Er hat Medaillen bei World Games und Europameisterschaften gewonnen, ist mehrmaliger Europapokal- und Landes-Mannschaftsmeister in seiner Sportart in Deutschland, der Schweiz, England und den Niederlanden und hat seit 2007 elf nationale Einzeltitel in Folge gewonnen.

Hätte Simon Rösner ähnliche Erfolge in einer populäreren Sportart errungen, er könnte sich nach der Karriere wohl zur Ruhe setzen und nicht mehr unerkannt über die Straße gehen. Doch Simon Rösner spielt Squash.

Showroom für die Olympischen Spiele

Der 29-Jährige ist die Nummer 1 der Setzliste bei den World Games in Breslau. Sie sind das Multisport-Event des Jahres. Rund 3.500 Athleten in etwa 30 Sportarten kämpfen um Gold, Silber und Bronze. "Für mich haben die World Games einen enorm hohen Stellenwert. Für die Sportarten, die nicht olympisch sind, sind das quasi die Olympischen Spiele“ , sagt Rösner. Und sie sind eine Art Showroom für jene Sportarten, die darum kämpfen, doch in den Kanon der olympischen Disziplinen aufgenommen zu werden und an attraktivere Fördermöglichkeiten zu kommen.

Auch die Squashsportler möchten möglichst bald im Zeichen der fünf Ringe dem kleinen Gummiball hinterher jagen. "Squash hätte es sicher verdient, olympisch zu sein. Was wir auf den Court bringen, ist richtig guter Sport“ , sagt Rösner. Doch offensichtlich hat das dem Internationalen Olympischen Komitee ( IOC ) nicht gereicht. Denn Squash hatte sich bereits für die Spiele 2020 in Tokio beworben. Ohne Erfolg.

Millionen für andere Sportarten

Den Zuschlag erhielten Baseball, Karate, Skateboard, Sportklettern und Surfen. Die entsprechenden nationalen Verbände dürfen in der Folge mit einem Zuschlag bei der finanziellen Förderung kalkulieren. Gut fünf Millionen Euro insgesamt, also etwa eine Millionen Euro pro Verband seien geflossen, so Volker Bernardi, Generalsekretär des Deutschen Squash Verbands ( DSQV ). Zum Vergleich: Der Squashverband hat laut Bundesinnenministerium in 2016 etwa 145.000 Euro erhalten.

Deutschland im Squash die Nr. 3 Europas

Von diesem Geld müssen unter anderem Trainer und Lehrgänge bezahlt werden. So wundert es nicht, dass der DSQV nur einen einzigen hauptamtlichen Bundestrainer hat. Dieser betreut den Männerbereich. Im Damenbereich arbeitet ein Honorartrainer. "Wir sind dennoch hinter England und Frankreich, die drittbeste Nation in Europa. Mit mehr finanziellen Mitteln könnten wir Frankreich aber sicher von Platz zwei verdrängen“ , sagt Bernardi. Denn mit zusätzlichem Geld könnte der Verband ganz anders in die Nachwuchsförderung investieren.

Doch diese Mittel sind erst einmal nicht in Sicht. In Deutschland steht die Förderung des olympischen Spitzensports im Vordergrund. Das hat für Sportler aus olympischen Disziplinen gegenüber ihren nicht-olympischen Kollegen nicht nur finanzielle Vorteile.

Simon Rösner

Sie können die Angebote der Olympiastützpunkte nutzen, profitieren von Netzwerken und Angeboten zur Karriereplanung oder können eher einen Job bei der Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei bekommen. "Dem Squashverband stehen nur zwei Plätze in der Sportfördergruppe der Bundeswehr zu“ , sagt Bernardi.

Sportstiftung unterstützt in Ausnahmefällen

Auch die direkte Unterstützung der Stiftung Deutsche Sporthilfe ist nicht so einfach zu bekommen. Grundsätzlich konzentriere sich die Förderung auf Athleten olympischer Sportarten, heißt es dort. Nur in Ausnahmefällen könnten auch Athleten nicht-olympischer Sportarten bewerben.

Wollen sie an die Fördergelder heran, müssen sie relativ viele Bedingungen erfüllen. Dazu gehört der Gewinn einer Medaille bei World Games oder Welt- und Europameisterschaften, mehrjährige Zugehörigkeit zur Weltspitze und Leistungsperspektive für die Folgejahre. Rösner erfüllt all das, weshalb er seit einiger Zeit auch finanziell von der Sportstiftung unterstützt wird - als erster Squash-Spieler überhaupt.

Boomzeit ist vorbei

Weiteres Einkommen generiert er über seine Engagements beim Squash-Rekordmeister Paderborner SC und einigen Klubs im europäischen Ausland. Rösner ist aktuell die Nummer 11 der Weltrangliste, stand zwischenzeitlich aber auch schon mal auf der Position 6. Bei Turnieren bekommt er für das Erreichen verschiedener Runden gestaffelte Preisgelder. Allerdings sind diese kein Vergleich zu anderen Sportarten. Bei einem recht hoch dotierten Turnier sind das etwa 30.000 US-Dollar für einen Sieg.

" Squash ist für mich ein genialer Sport. Ich kann mir keinen anderen Sport vorstellen“ , sagt Rösner. Doch er weiß auch, dass die Boomzeiten schon länger zurück liegen. In Deutschland war Squash vor allem zu Beginn der 1990er Jahre angesagt. Damals gab es viele Center mit zehn oder mehr Plätzen. "Das hat sich inzwischen geändert“ , sagt Rösner.

Viele Center-Betreiber sehen größere Verdienstchancen, wenn sie auf den Courts Spinning-Räder oder Fitnessgeräte aufstellen. "Da können dann wesentlich mehr Leute gleichzeitig den Platz nutzen“ , sagt Rösner. Hinzu kommt, dass Squash-Vereine die Anlagen oft nur gegen Gebühr nutzen können. In anderen Sportarten stehen kommunale Hallen zur Verfügung.

Warten auf bessere Zeiten

Zwar ist auch die Zahl der Lizenzspieler laut Erhebung des Deutschen Olympischen Sportbundes zwischen 2001 bis 2016 von etwa 18.000 auf gut 11.500 zurückgegangen. Doch das spiegele nicht die Zahl der tatsächlichen aktiven Squashspieler wieder, so Bernardi. Er spricht davon, dass jedes Jahr zwischen 2,4 und 2,9 Millionen Menschen in Deutschland zum Squash-Schläger greifen.

Simon Rösner will gern dazu beitragen, dass noch mehr Menschen auf seinen Sport aufmerksam werden. Bei den World Games, wo er vor acht Jahren die Silbermedaille gewann, will er nun endlich Gold. Vielleicht kann er damit den Startschuss für bessere Zeiten im Squashsport in Deutschland geben.

Stand: 20.07.2017, 08:25