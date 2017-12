Barcelona verlor in der sommerlichen Transferperiode Neymar für 222 Millionen Euro an Paris. Barca zahlte in der Not dann mal eben über 100 Millionen Euro für das französische Talent Ousmane Dembélé an Borussia Dortmund. Den DFB-Pokalsieger hatte der 20-Jährige, der bislang noch nicht nachhaltig seine Klasse nachgewiesen hat, tagelang an der Nase herumgeführt und seinen vorzeitigen Wechsel unter anderem mit einem Trainigsstreik erstritten.