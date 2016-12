"Ich muss ja früh ins Bett. Ich muss doch morgen um 14 Uhr zum Tanztee ..." (Darmstadts Norbert Meier auf die Frage, ob er das 1:1 gegen Hoffenheim und seinen 58. Geburtstag noch ein bisschen feiere)

"Wir sind auf einer kleinen Welle, aber die ist wirklich klein." (Frankfurts Trainer Niko Kovac nach dem Neun-Punkte-Start)

"Einer hat aus zwei Metern danebengeworfen. Der soll vielleicht beim nächsten Mal von der Seite kommen, da ist der Bus breiter" (Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl zur Farbbeutel-Attacke gegen den Mannschaftsbus beim Auswärtsspiel in Leverkusen)

"Das haben wir von ihm erwartet. Alles andere wäre eine Enttäuschung gewesen." (Sami Khedira über Dreifach-Torschütze Serge Gnabry im Spiel gegen San Marino)

"Da kamen auch ein paar Eier geflogen. Zum Glück sind wir nicht im Cabrio angereist ..." (Schalkes Sportvorstand Christian Heidel zur Anfahrt nach Dortmund)

"Ich bin nicht hier, um Vierter zu werden." (Max Verstappen während des Rennens in den USA im Boxenfunk)

"Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht." (BVB-Trainer Thomas Tuchel zur mangelnden Erfahrung seiner Spieler)

"Was soll ich mit jemandem reden, der nicht richtig weiß, was ein Foul ist und was nicht?" (Jörg Schmadtke vom 1. FC Köln über Schiedsrichter Tobias Willenborg)

"Dann würden wir daran teilnehmen." (Peter Stöger auf die Frage, was passiert, wenn der FC sich für die Europa League qualifiziert)

"Zum Schiedsrichter sage ich nichts. Bevor ich eine Geldstrafe bekomme, kaufe ich mir lieber eine schicke Uhr. " (Sandro Wagner nach einem Spiel gegen Augsburg)

"Als ich mit dem Fußball anfing, wurde mir immer gesagt, mit 27 oder 29 Jahren komme das beste Fußballeralter. Ich habe große Hoffnung, dass mich die Leute damals nicht angelogen haben." (Bayern-Spieler Thomas Müller, 27, im kicker)

Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen

"Warum setzen wir eigentlich nichts von dem um, was wir in stundenlangen Meetings besprochen haben?" (Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen während des Rennens zu seiner Boxencrew)

"Ein faires Spiel sagt der Trainer der Mannschaft mit 21 Fouls zum Trainer der Mannschaft mit sieben Fouls." (Dortmunds Trainer Thomas Tuchel nach dem 0:2 bei Bayer Leverkusen zur Aussage seines Kollegen Roger Schmidt.

"Die anderen sind einfach ein bisschen weniger behindert als ich." (Der kleinwüchsige Paralympicssieger Niko Kappel über seine Trainingsgruppe aus normal großen Athleten)

"Ich bin mit dem Motorrad eine Böschung runtergerutscht. Vielleicht 50 Zentimeter. Dort war ein Zuckerrüben-Acker. Und dann bin ich wohl unglücklich auf einer Zuckerrübe aufgekommen." (Handbiker Vico Merklein über seinen Unfall 1997, wegen dem er heute im Rollstuhl sitzt)

"Wenn er uns schon nicht bei der Abschlussfeier erwähnt, dann soll er wenigstens hierherkommen. Aber jetzt will ich ihn auch nicht mehr hierhaben." (Sportschützin Manuela Schmermund bei den Paralympics über IOC-Präsident Thomas Bach)

"Wir trainieren." (Cheftrainer Reiner Kießler auf die Frage, warum die deutschen Kanuten immer so erfolgreich sind)

"Ich höre doch jetzt nicht auf, nur weil ich mich ein bisschen verletzt habe." (Kunstturner Andreas Toba über seinen Kreuzbandriss und seine Ambitionen, 2020 zum dritten Mal an Olympischen Spielen teilzunehmen)

"Es gibt zwei Flieger nach Hause. Einen mit und einen ohne Medaillengewinner. Wir sitzen im richtigen Flieger." (Andreas Kuffner nach dem Gewinn der Silbermedaille mit dem Deutschland-Achter)

"Man könnte meinen, dass es ein bisschen deprimierend ist, gegen sie zu schwimmen, aber so viel sehe ich gar nicht von ihr." (Schwimmerin Sarah Köhler über US-Superstar Katie Ledecky)

"Wer sich Kroatien gegen Portugal reinzieht, kann sich auch ne RWO-Dauerkarte kaufen ... schlimmer ist's bei uns auch nicht!" (Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen wirbt auf seiner Facebook-Seite um neue Fans)

"Im Mittelkreis wusste ich, wohin ich schieße. Das hat sich bis zum Elfmeterpunkt mehrfach geändert." (Mats Hummels über seinen Elfmeter gegen Italien)

"Wir haben Elfmeter trainiert. Dabei habe ich gesehen: Ich habe auf jeden Fall drei Spieler im Team, die ich niemals für ein Elfmeterschießen nominieren werde." (Irlands Nationaltrainer Martin O'Neill über die Treffsicherheit seiner Mannschaft vom Elfmeterpunkt)

Empfang der Isländischen Nationalmannschaft in Reykjavik

"Vielleicht wäre es ein bisschen zu viel gewesen, die EM gleich im ersten Versuch zu gewinnen." (Islands Stürmer Kolbeinn Sigthorsson nach dem EM-Aus)

"Auf Platz eins große Probleme zu haben, finde ich immer noch die coolste Variante, die man so wählen kann." (Jürgen Klopp über die sportliche Situation beim FC Bayern, der trotz Tabellenführung nicht zufrieden ist.)

"Wenn konsequent, dann konsequent konsequent." (Dortmunds Trainer Thomas Tuchel zur Suspendierung von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang beim Spiel gegen Sporting Lissabon)

"In einem Land, in dem ein Olympiasieger 20.000 Euro Prämie bekommt und ein Dschungelkönig 150.000 Euro sollte sich niemand über fehlende Medaillen wundern." (Der zurückgetretene Kurzbahn-Weltmeister Markus Deibler)

"Wenn die FIFA es nicht schafft, den Fußball kaputt zu machen, schafft es der Videobeweis auch nicht." (DFL-Geschäftsführer Christian Seifert über die mögliche Einführung des Videobeweises)

dpa/sid | Stand: 28.12.2016, 08:30