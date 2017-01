Finale der Champions League - Real Madrid, FC Barcelona, Real Madrid: In den vergangenen drei Jahren siegte in der Champions League immer ein spanisches Team. 2017 will der FC Bayern diese Serie durchbrechen und zum sechsten Mal den europäischen Thron erobern. Außerdem gilt Juventus Turin als Final-Kandidat, doch auch Manchenster City in seiner Premieren-Saison mit Trainer Pep Guardiola dürfte sich Chancen ausrechnen. Das Finale wird am 3. Juni in Cardiff ausgetragen. Das Finale der Europa league findet am 24. Mai in Solna bei Stockholm statt.