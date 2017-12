Die Sporttermine zwischen den Jahren

Sonntag, 24.12. (Heiligabend)

Ganz traditionell sind fast alle Mannschaften in der NFL im Einsatz und jagen das ledrige Ei: New Orleans Saints gegen Atlanta Falcons, die New England Patriots gegen die Buffalo Bills oder das Duell zwischen zwei der schlechtesten Teams der Liga, nämlich den Chicago Bears und den Cleveland Browns - so ziemlich alles ist dabei.

Montag, 25.12. (1. Weihnachtstag)

Die NBA kennt sowieso keine Pause über die Weihnachtstage - mit dem Duell zwischen den Golden State Warriors und den Cleveland Cavaliers, die in den vergangenen drei Jahren jeweils in den Finals gegeneinander spielten, gibt es um 21 Uhr deutscher Zeit einen echten Kracher. In der NFL steht ebenfalls ein Spiel an.

Dienstag, 26.12. (2. Weihnachtstag)

In der Premier League steht der 20. Spieltag an. In der Handball-Bundesliga der Männer steigt die erste Hälfte des 19. Spieltags mit den Top-Partien Füchse Berlin gegen Magdeburg und SG Flensburg-Handewitt gegen TSV Hannover-Burgdorf. Auch im deutschen Basketball-Oberhaus wird gespielt. Eishockey gibt's übrigens auch und zwar in Davos. Dort startet der Spengler Cup mit insgesamt sechs Teams, ein deutsches ist nicht dabei, die DEL läuft auch an diesem Tag ganz normal weiter. Die NFL trägt noch eine Partie aus.

Mittwoch, 27.12.

Ilkay Gündogan beim Torjubel mit den Teamkollegen von Manchester City

Die restlichen drei Spiele in der Handball-Bundesliga werden ausgetragen, in der Premier League spielt noch Newcastle United gegen Manchester City. In der NBA geht es ebenfalls weiter.

Donnerstag, 28.12.

Crystal Palace trifft in der Premier League auf Arsenal, in der NBA gibt es zwischen den Chicago Bulls und den New York Knicks ein Duell zweier traditionsreicher "Altmeister". Auf Schalke findet das traditionelle Biathlon-Rennen statt. Unter anderem diesmal dabei: Laura Dahlmeier oder auch Jakov Fak. In Lienz findet der Riesenslalom der Damen statt, in Bormio die Abfahrt der Herren. Die NHL geht in den 81. Spieltag, die DEL in den 36.

Freitag, 29.12.

Die Vierschanzentournee beginnt in Oberstdorf mit dem Qualifikationsspringen, in Lienz und Bormio geht es für die "Alpinen" weiter. In der Serie A bestreiten Crotone Calcio und Neapel den Auftakt des 19. Spieltags. Das NBA-Topspiel bestreiten die Boston Celtics mit Daniel Theis gegen die Houston Rockets, während in der Basketball-Bundesliga der 16. Spieltag startet. In der NHL geht es ebenfalls weiter.

Samstag, 30.12.

Lonzo Ball im Lakers-Trikot

Die Vierschanzentournee startet jetzt "richtig". In Oberstdorf geht es um den ersten Sieg. In der Premier League finden sieben Spiele statt, unter anderem tritt der FC Liverpool gegen Leicester an, auch in der Serie A geht es weiter: Inter Mailand und Lazio Rom bestreiten das nominelle Topspiel dieses Spieltags. In Los Angeles kommt es in der NBA indes zum "Derby" zwischen den Lakers und den Clippers. Der Puck ist in NHL und DEL erneut rasant unterwegs.

Sonntag 31.12. (Silvester)

In Garmisch-Partenkirchen steigt die Qualifikation für das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee. Es gibt zwei Spiele in der Premier League, auch die NBA und NHL ziehen ihr Pensum durch. Beim Spengler Cup findet das Finale statt - ist Titelverteidiger Team Canada wieder dabei? Für Football-Fans ist der Tag indes ein echtes Fest: Alle 32 Teams sind im Einsatz.

Montag, 1.1.2018 (Neujahr)

Das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee steht an. Im vergangenen Jahr gewann der Norweger Daniel-André Tande. Wer triumphiert diesmal? In der Premier League findet eine Partie statt, der NBA-Spielplan sieht auch diesmal keine Pause vor. Bei der Darts-WM kommt es am Abend zum großen Finale.

red | Stand: 24.12.2017, 13:42