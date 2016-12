Von Boxing Day bis Neujahrsspringen

Samstag 24.12. (Heiligabend)

In den USA müssen die Sportfans auch an Heiligabend nicht in die Röhre gucken. In der NFL finden elf Partien des 16. Spieltags statt.

Sonntag 25.12. (1. Weihnachtsfeiertag)

Zwei weitere Partien der NFL stehen am 1. Weihnachstsfeiertag auf dem Programm. Auch die Basketballer in der NBA sind am 25. Dezember wieder im Einsatz: Fünf Partien stehen auf dem Spielplan.

Montag, 26.12. (2. Weihnachtsfeiertag)

Am 2. Weihnachtsfeiertag kommt das Sportgeschehen auch in Europa wieder in Schwung: In der englischen Premier League steht der Boxing Day mit sieben Partien auf dem Programm. Unter anderem trifft Meister Leicester City auf den FC Everton. Auch in den deutschen Ligen wird wieder gespielt. Basketballer, Handballer und Eishockey-Cracks sind im Einsatz. In der BBL trifft zum Beispiel der FC Bayern auf Ulm. In der Handball-Bundesliga finden sieben Partien statt. Die DEL absolviert einen kompletten Spieltag. In den USA wird in der NFL und der NBA gespielt. Auch für Dirk Nowitzki und Dennis Schröder ist die Weihnachtspause dann vorbei.

Dienstag, 27.12.

Auf dem Tagesprogramm stehen weitere Partien in der BBL und der Handball-Bundesliga. In der Premier League trifft Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool auf Stoke City. In der NBA wird ebenso gespielt wie in der NHL. Die alpinen Skiläufer holen den ausgefallenen Super G von Lake Louise nach - in Santa Caterina in Italien.

Mittwoch, 28.12.

In der Premier League spielt der FC Southampton gegen Tottenham Hotspur. Auch die alpinen Skiläufer müssen wieder ran: Die Damen tragen in Semmering/Österreich einen Riesenslalom aus, in Santa Caterina in Italien steht die Abfahrt der Herren auf dem Programm. In der DEL steigt der 32. Spieltag und auch in der NHL und der NBA wird gespielt.

Donnerstag, 29.12.

Die Vierschanzentournee beginnt mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf. In Semmering messen sich die alpinen Skidamen im Slalom, die Herren tragen in Santa Caterina den Kombinationswettbewerb aus. In der BBL finden drei Partien des 17. Spieltags statt. NBA und NHL machen jetzt ohnehin keine Pause mehr.

Freitag, 30.12.

Der 19. Spieltag in der englischen Premier League beginnt mit der Partie Hull City gegen FC Everton. Die DEL bestreitet ihren 33. Spieltag unter anderem mit der Partie von Meister EHC München gegen die Eisbären Berlin. In der BBL stehen fünf Partien an. Und, na klar, in der NBA und der NHL wird ebenfalls gespielt.

Samstag 31.12. (Silvester)

Das Jahr endet mit sechs Partien in der englischen Prenier League. Darunter das Spitzenspiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester City. NBA und NHL nehmen weiter keine Rücksicht auf den Kalender.

Sonntag, 1.1.2017 (Neujahr)

Das Sportjahr 2017 beginnt mit dem traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch - Teil zwei der Vierschanzentournee. In de Premier League wird Fußball gespielt. In der NFL endet die reguläre Saison mit 16 Spielen. NBA und NHL machen weiter wie gehabt.

red | Stand: 05.12.2016, 14:50