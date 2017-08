Spitzensportreform

Allerdings soll Strauß intern auch Zweifel an der Umsetzbarkeit des Systems geäußert haben. Offenbar ist es deshalb auch zu Streit mit anderen Mitgliedern der PotAS-Kommission gekommen.

Nur drei Monate hatte Strauß der im Mai gegründeten Kommission vorgestanden. "Der DOSB hofft, dass in der neuen Aufstellung nun eine kompetente Arbeitsfähigkeit der wichtigen Kommission im Sinne des gemeinsamen Erfolges der Leistungssportreform gesichert werden kann", teilte DOSB-Präsident Alfons Hörmann mit.

Bundesinnenminister Thomas De Maizière und Hörmann hatten große Hoffnungen in die PotaAS-Kommission gesetzt, der Rücktritt von Stauß ist ein erster herber Rückschlag. Nach Angaben des Innenministeriums kosten Geschäftsstelle und Kommissionsarbeit den Steuerzahler rund 700.000 Euro pro Jahr.

PotAS entscheidet über Verteilung von Fördergeldern

Ziel der PotAS-Kommission ist es, anhand von 60 vorab festgelegten Attributen Sportarten und Disziplinen zu bewerten und festzustellen, welche Erfolgsaussichten sie besitzen. Die Verbände werden danach in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt und je nach Einstufung an den Fördergeldern in Millionenhöhe beteiligt.

Kritik an diesem Vorgehen hatte es vor allem von Sportlern gegeben, etwa von Hochspringer Eike Onnen. "Wenn der Maßstab ist, dass man ausgerechnet bei einem Wettkampf eine absolute Top-Leistung bringen muss, damit man in der Förderung ist oder weiterhin drin bleiben kann, dann ist das schon wirklich schwierig. Das gibt einem einen zusätzlichen, enormen Druck, und ist in gewisser Weise auch ungerecht", sagt Onnen.

Umsetzung der Kernpunkte erst nach den Sommerspielen 2020

Allerdings hatten der DOSB und das Bundesinnenministerium Ende Juni einräumen müssen, dass das Potenzialanalysesystem nicht rechtzeitig fertig wird und die Reform zumindest in diesem Kernpunkt bis nach den Sommerspielen 2020 in Tokio verschoben werden muss.

In Teilen soll die Reform aber wie geplant umgesetzt werden, beispielsweise mit Blick auf die Reduzierung der Bundesstützpunkte und bei der Anpassung der Anzahl an Kaderathleten.

red/sid/dpa | Stand: 09.08.2017, 09:24