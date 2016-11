Im vergangenen Frühjahr staunte die Schachwelt. Nicht der ehemalige Weltmeister Viswanathan Anand aus Indien und auch nicht Aufsteiger Fabiano Caruana aus den USA gewannen das hochkarätig besetzte WM-Kandidatenturnier in Moskau, sondern ein Mann, den kaum einer auf der Rechnung hatte. Der 26-jährige Russe Sergei Karjakin setzte sich gegen sieben Konkurrenten durch und darf nun ab Freitag (11.11.16) in New York im Kampf um den WM-Titel den norwegischen Weltmeister Magnus Carlsen herausfordern.

Es ist das Duell zweier ehemaliger Wunderkinder und markiert den endgültigen Generationenwechsel im internationalen Schachsport. Die alte Garde um Anand hat ausgedient. Genau wie Carlsen ist Karjakin Jahrgang 1990.

Jüngster Großmeister der Geschichte

Als Kind war der zehn Monate ältere Karjakin sogar besser als Carlsen. Mit zwölf Jahren und sieben Monaten wurde er jüngster Großmeister der Geschichte. Ein Rekord, der bis heute Bestand hat. Schon damals schnupperte er bei den ganz Großen der Szene rein. Der Ukrainer Ruslan Ponomarjow machte ihn bei der Schach-WM 2002 in Moskau zu seinem Sekundanten - was eine große Ehre ist.

In der Ukraine nicht glücklich

Schachprofi ist er seit seinem neunten Lebensjahr. Dafür wurde er sogar von der Schulpflicht befreit. Doch die Karriere stockte zunächst. Geboren wurde Karjakin in Simferopol auf der Krim-Halbinsel, die damals noch zur Ukraine gehörte. Von seinem Land fühlte er sich nicht genug unterstützt.

2009 nahm er die russische Staatsbürgerschaft an. Er bekam ein Stipendium, die besten Trainer und wurde von Sponsoren finanziell unterstützt. Das Ziel der Russen: wieder einen Weltmeister zu haben.

Russland wartet seit zehn Jahren

Magnus Carlsen

Seitdem fährt Karjakin Erfolge auf dem Schachbrett ein. Carlsen war da aber schon längst ein Star, seine Karriere verlief wesentlich steiler. "Er hatte alle Unterstützung in Norwegen. Ich hatte von zwölf bis neunzehn praktisch keine Unterstützung" , hat Karjakin einmal über seinen Kontrahenten gesagt. Jetzt hat er seine Chance. Zehn Jahre nach Wladimir Kramnik soll er der Schachnation Russland wieder den Titel bescheren.

Doch das wird hart. Gegen Carlsen ist Karjakin nur Außenseiter. Als der mit 19 Jahren seine Karriere in Russland forcierte, war der Norweger schon Weltranglisten-Erster. Mit 22 wurde er Weltmeister, den Titel trägt er seit 2013.

Den Weltmeister schon geschlagen

Und dennoch: Karjakin hat den Favoriten schon geschlagen. 2012 gewann er in Astana die erstmals ausgetragene Weltmeisterschaft im Schnellschach und verwies Carlsen auf den zweiten Platz. Auch der direkte Vergleich sieht so schlecht nicht aus. Von 21 Partien mit klassischer Bedenkzeit konnte Carlsen vier gewinnen, Karjakin verbuchte einen Sieg, es gab 16 Remis. Auch körperlich und mental liegt er auf Augenhöhe. Der eher schüchterne Karjakin schlägt deshalb auch forsche Töne an. "Wenn Magnus gegen mich gewinnen will, muss er das beste Schach seines Lebens spielen" , sagte er.

Gespielt wird im Fulton Market Building in New York. Es gibt maximal zwölf Partien, wobei das Eröffnungsrecht jeweils wechselt. Alle zwei Tage steht ein Ruhetag an. Für einen Sieg gibt es einen Punkt, bei Remis erhalten beide Kontrahenten einen halben Zähler. Erreicht ein Spieler 6,5 Punkte, ist das Duell beendet. Bei Gleichstand nach dem zwölften Spiel wird ein Tiebreak mit verkürzter Spielzeit gespielt. Die Entscheidung fällt spätestens am 30. November.

Carlsen abgeschottet, Karjakin beim Basketball

Entscheidend ist auch die Psyche. Von Carlsen ist seit rund einem Monat nichts mehr zu sehen. Keine Interviews, keine öffentlichen Auftritte, keine Kampfansagen - nahezu ohne Kontakt zur Außenwelt bereitet er sich vor. Aus Angst vor Hackern ließ der 25-Jährige seine Computer mit modernsten Sicherungsprogrammen ausrüsten.

Manager Espen Agdestein sprach von einem Abwehrsystem auf "Pentagon-Niveau". Karjakin bereitet sich dagegen in Miami vor - und gibt sich dort sehr locker. Während Carlsen im stillen Kämmerlein grübelt, ließ sich Karjakin beim Basketballspiel zwischen Miami Heat und den San Antonio Spurs blicken.