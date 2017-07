"Werde den Alterschnitt heben"

"Sieht aus, als würde ich den Altersschnitt heben", schrieb der langjährige Weltmeister bei Twitter ironisch: "Ich bin bereit herauszufinden, ob ich die Figuren noch bewegen kann." Er wird sich wohl daran erinnern, dass er das Pferd zwei Felder vorwärts und eins zur Seite ziehen darf. Oder eben umgekehrt. Im "Chess Club and Scholastic Center" kennt sich Garri Kasparow jedenfalls bestens aus. Im Westend von St. Louis sitzt gleich gegenüber auf der Maryland Avenue in einem dunkelroten Backsteinbau die Hall of Fame des Schach, der er seit 2005 wie selbstverständlich angehört. Die Szene ist in Aufruhr: Es ist in etwa, als würde Lothar Matthäus in die Bundesliga zurückkehren - als Spieler.

Gegner von Putin

Das Spiel seines zweiten Lebens abseits des Bretts ist ein politisches. Kasparow, eigentlich Garik Weinstein, geboren in Baku/Aserbaidschan, ergraut und stets im Anzug, ist dort ebenso verbissen und angriffshungrig, wie er einst seinen größten Widersacher Anatoli Karpow im denkwürdigen Schach-Klassenkampf zermürbte. Er engagiert sich in der russischen Opposition und zählt zu den prominentesten Kritikern von Staatspräsident Wladimir Putin. 2007 saß er für ein paar Tage im Gefängnis, nachdem er eine Anti-Putin-Demonstration in Moskau angeführt hatte. Inzwischen lebt er im New Yorker Exil, weil er "von dort mehr Schaden anrichten kann".

Kasparow mit Wildcard, Carlsen fehlt

Nun folgt für ein Turnier die Rückkehr ans Schachbrett, vor dem Kasparow immer grübelnd saß, die Ellenbogen aufgestützt, das Kinn in einer Hand versenkt. Er wird sich dank einer Wildcard mit einem Feld von neun Topspielern messen, darunter Indiens Ex-Weltmeister Viswanathan Anand. Leider kommt es nicht zum Wettkampf mit Norwegens Wunderkind Magnus Carlsen, das heute die Szene beherrscht, wie es einst Kasparow tat.

Noch immer fast so stark wie Carlsen

Der 26-jährige Carlsen, vom russischen Idol höchstselbst gefördert, zieht wenige Tage zuvor bei einem anderen Turnier an gleicher Stelle. Er steht in der Liste der Spieler mit der höchsten Elo-Zahl der Geschichte auf dem ersten Platz (2882), Kasparow (2851) ist die Nummer zwei. Mit der Elo-Zahl wird die Spielstärke erfasst.

red/dpa/sid | Stand: 06.07.2017, 13:17