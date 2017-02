In Offenbach gewann die Mannschaft des südafrikanischen Bundestrainers Kobus Potgieter gegen das klar favorisierte Rumänien nach starker Leistung mit 41:38 (20:24). Ziel der deutschen Auswahl in der nicht-olympischen 15er-Variante ist die erstmalige Teilnahme an einer WM-Endrunde. "Absoluter Wahnsinn. Wir haben gekämpft bis zum Schluss. Eine Supereinstand in die Qualifikation" , sagte Deutschlands Kapitän Sean Armstrong.

Partie nach Rückstand gedreht

Noch bei der EM im vergangenen Jahr hatte das aufstrebende deutsche Team gegen die starken Rumänen mit 7:61 das Nachsehen. Nun lag sie zwischenzeitlich mit 20:38 im Rückstand, drehte die Partie aber und sicherte sich damit fünf Punkte. Um die Chance auf ein WM-Ticket zu wahren, muss sie mindestens Zweiter der Fünfergruppe werden.

In der WM-Qualifikation bekommt es Deutschland bis zum Frühjahr 2018 noch mit Russland, Spanien, Georgien und Aufsteiger Belgien zu tun. In der letzten WM-Ausscheidung war das DRV-Team 2015 knapp gescheitert. Deutschland war noch nie bei einer WM vertreten. In der Qualifikation wird parallel auch der Europameister ermittelt.

Stand: 11.02.2017, 19:04