WM-Gold für deutsche Fünfkämpfer

Das Berliner Duo feierte am Schlusstag der Titelkämpfe in der Mixed-Staffel mit 1391 Punkten einen Triumph und verhinderte einen ägyptischen Heimsieg durch die am Ende zweitplatzierten Haydy Morsy und Eslam Hamad, die 1381 Zähler sammelten. Bronze ging am Montag (28.08.17) an die Franzosen Julie Belhamri/Valentin Belaud (1370).

"Wir haben Ding abgeholt. Das ist megageil" , sagte Nobis: "Wir haben das im Fechten klargemacht. Das war bombig. Auch im Reiten haben wir richtig einen abgeliefert. Ronja hat richtig stark im Laser-Run vorgelegt. Ich musste es dann nur nach Hause bringen."

Vier Medaillen für den DVMF

Der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) kam in der ägyptischen Hauptstadt damit auf insgesamt zweimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze. Übertroffen wurde dieses Ergebnis zuletzt 2007 bei der Heim-WM in Berlin, als es je zweimal Gold und Silber sowie einmal Bronze gab.