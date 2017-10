Vorschau Textbaustein

Julia Görges

Carina Witthöft und Julia Görges haben bei ihren Turnier-Auftritten jeweils das Finale erreicht. Die an Nummer sieben gesetzte Görges gewann in Moskau gegen die Russin Natalia Wichljanzewa mit 6:2, 2:6, 7:5 und greift nach dem dritten Turniersieg ihrer Karriere. Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe trifft bei dem mit rund 790 200 Dollar dotierten Hartplatzturnier im Endspiel auf die 20-jährige Russin Darja Kassatkina. Beim WTA-Turnier in Luxemburg setzte sich Witthöft mit einem Sieg im Halbfinale gegen Qualifikantin Pauline Parmentier aus Frankreich durch. Im ersten Tourfinale ihrer Laufbahn trifft die Weltranglisten-73. am Samstag auf Elise Mertens aus Belgien.