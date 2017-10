Vorschau Textbaustein

Der russische Präsident Wladimir Putin beschuldigt die USA, das Internationale Olympische Komitee bezüglich einer Verbannung Russlands von den Winterspielen in Pyeongchang indirekt unter Druck zu setzen. "Wir haben kein Problem mit dem IOC. Da sind sehr anständige Menschen, Geschäftsleute, aber sie sind von Werbekunden abhängig, TV-Kanälen und so weiter", sagte Putin bei einer Konferenz in der Olympiastadt Sotschi: "Diese Sponsoren wiederum erhalten eindeutige Signale von bestimmten amerikanischen Behörden.