Wenn das Maskottchen die Nerven verliert ...

Hamster Udo (Adler Mannheim)

Das war nicht fein von Hamster Udo. Die Adler Mannheim sahen sich im September 2015 gezwungen, eine deeskalierende Stellungnahme zu verschicken. Zuvor hatte Udo beim Spiel gegen Schwenningen vor den gegnerischen Fans unter anderem seinen Unterleib obszön nach vorne und hinten geschoben. Der Verein entschuldigte sich, bezeichnete das Verhalten als "inakzeptabel" und kündigte dem Darsteller.

Cyril the Swan (Swansea FC)

Manchmal geht der Schwan mit Cyril durch. Dann jubelt er so ausgelassen, dass er Ärger mit dem Klub, dem englischen Verband oder sogar der Polizei bekommt. Denn Cyril rangelt auch schon mal mit anderen Maskottchen oder greift Ordner an. Außerdem riss er einst dem Maskottchen von Millwall, dem Löwen Zampa, den Kopf ab und kickte ihn auf die Tribüne. All das bescherte ihm den Ruf, der aggressivste Glücksbringer auf der Insel zu sein, schadete aber nicht seiner Populärität - BBC -Zuschauer wählten ihn einmal zum beliebtesten Maskottchen.

Hercules the Lion (Aston Villa)

Aggressive Glücksbringer sind in England nichts Außergewöhnliches. Dabei muss keineswegs immer gekämpft werden. Hercules the Lion von Aston Villa überschüttete bei einem Spiel gegen Crystal Palace die anwesende Miss Aston Villa derart mit Umarmungen und Küssen, dass der Verein pikiert erklären musste, Hercules "let his heart rule his head".

Wolfie (Wolverhampton Wanderers)

Wölfe haben keine Angst, auch nicht wenn der Gegner zahlenmäßig überlegen ist. In der Halbzeitpause des Spiels Wolverhampton Wanderers gegen Bristol City legte sich Wolfie mit drei anwesenden Schweinchen eines lokalen Sponsors an. Es wurde geschubst, bis die Ordner einschritten.

Jaxson de Ville (Jacksonville Jaguars)

19 Jahre lang steckte Curtis Dvorak im Kostüm von Jaxson de Ville, ehe er Anfang 2015 in Ruhestand ging - nach einer Karriere voller Adrenalin. Jax fuhr unter anderem Go-Kart und betrieb Bungee-Jumping. Doch oft genug zeigte er auch seine dunkle Seite, etwa als er bei einem Spiel gegen Pittsburgh auf einer Puppe herumstampfte, die den Steelers-Quarterback Kordell Stewart darstellte. Oder als er die "Terrible Towels", ein Fansymbol der Steelers, mit einem Schild verunglimpfte, auf dem stand: "Towels übertragen Ebola."

Grandpa ( Ceará )

Auch Grandpa kennt sich mit unschönen Gesten aus. Das Maskottchen des nordbrasilianischen Fußballvereins Ceará streckt zwar ohnehin immer die Zunge raus, im Spiel gegen Forroviario genügte das aber offenbar nicht und es zeigte den gegnerischen Fans noch ein bisschen mehr. Außerdem schleuderte er das Maskottchen der Gegenseite mit einem Ringergriff zu Boden. Fazit: Zwei Heimspiele Sperre.

Super Leo (Austria Wien)

Ein Sieg und Geburtstag an einem Tag! Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Also hat sich Super Leo ein bisschen was genehmigt. Seine anschließende Torkelei durch die Arena nach dem Erfolg über Wiener Neustadt mussten Sanitäter stoppen. Immerhin schaffte es der betrunkene Löwe damit ins US-Fernsehen.

Donny the Dog (Doncaster Rovers)

Dass unter dem Hundekostüm des Maskottchens der Doncaster Rovers eine Frau steckt, bekamen die Engländer 2011 eindeutig vor Augen geführt. Da zeigte sich Tracy Chandler in erotischer Unterwäsche auf einem Bett - daneben lag der Kopf des langohrigen Hundes. Chandler wurde daraufhin gefeuert. Der Hund sei bei jungen Leuten sehr populär, so die Begründung, Kinder sollten solche Bilder nicht sehen. Chandler war daraufhin sehr traurig und erklärte, sie sei am Boden zerstört. Und so erklärte Klub-Chef John Ryan: "Sie bekommt ihren Job zurück."

Emma (Borussia Dortmund)

2012 wurde die BVB -Biene fotografiert, wie sie am Mannschaftsbus des FC Bayern stand. Es sah so aus, als würde sie einem menschlichen Geschäft nachgehen. Der Verein dementierte die Vermutung: Emma habe lediglich den Reifendruck überprüft.

Doch Emma ist nicht nur Täter, sondern auch Opfer gewesen. Und zwar einer Entführung. Zwei Hobby-Piloten aus Holland hatten die Dortmunder Biene 2008 des BVB-Fanclubs Südlohn aus ihrer Stammkneipe entwendet. Was sie allerdings offenbar gut fand, denn sie ging auf eine einjährige Weltreise und schickte eifrig Postkarten unter anderem aus den USA, Indonesien und Kuba.

Stand: 27.03.2017, 09:00