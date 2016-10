Am 14. und 15. Oktober werden fünf asiatische Kampfsportarten an dieser ersten europäischen Mulimpia teilnehmen: Der koreanisches Schwertkampf Haidong Gumdo, das japanische Karate, die olympische Disziplin Taekwondo, die Selbstverteidigungsform Hapkido und das chinesische Kung Fu/Wushu (Gong Fu).

In den geraden Jahren findet Mulimpia in Amerika, Europa, Ozeanien und Asien statt, in den ungeraden Jahren soll Korea als Heimatland Gastgeber sein. Nun ist Köln an der Reihe. "Wir erwarten etwa 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 22 Nationen“ , sagt Mitorganisator Christoph Albrecht.

Ziel sei es, "verschiedene Kampfsportarten über die üblichen Verbandsgrenzen hinweg zusammenzubringen. Damit steht sie auch für einen gesunden Lebensstil und eine Kultur des Respekts und der Toleranz.“ Zur Mulimpia können sich alle Kampfkünstler anmelden und mitmachen, ihr Können präsentieren, an Wettbewerben teilnehmen oder einfach nur zuschauen - den geladenen Demo-Teams aus Korea oder den deutschen Karate-Vizemeistern sowie vielen anderen Teams aus Europa.