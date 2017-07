IOC stimmt für Doppelvergabe - Paris und Los Angeles müssen sich einigen

Bach: "Win-Win-Win-Situation"

Es ist erst die zweite Doppelvergabe in einem Jahrhundert: Im Juni 1921 waren die Spiele 1924 an Paris und 1928 an Amsterdam vergeben worden. Von den aktuell 95 IOC -Mitgliedern waren 83 in Lausanne. IOC -Präsident Thomas Bach stellte eine Mehrheit fest.

Bach sagte, eine Doppelvergabe sei eine " goldene Gelegenheit" und "eine Win-Win-Win-Situation für Los Angeles und die USA, Paris und Frankreich und das IOC". Das IOC müsse nun die Zeit nutzen, sein Vergabeverfahren grundsätzlich zu überarbeiten. In immer weniger Staaten - vor allem in Westeuropa - gebe es noch Bereitschaft der Menschen, Olympische Spiele zu unterstützen. "Das hat sich dramatisch verändert" , sagte Bach.

Auch wenn Los Angeles und Paris ausdrücklich schon 2024 zum Zuge kommen wollen, zeigen beide grundsätzlich Bereitschaft, eine gemeinsame Lösung zu finden. "Wir freuen uns darauf, zusammenzuarbeiten", versicherte Eric Garcetti, Bürgermeister von Los Angeles. Und seine Pariser Kollegin Anne Hidalgo stimmte überein.

dpa | Stand: 11.07.2017, 17:35