IOC vergibt zwei Olympische Spiele

Die IOC-Session, alson die Vollversammlung der Mitglieder, soll in der peruanischen Hauptstadt Lima beschließen, dass die Spiele 2024 in Paris und die Spiele 2028 in Los Angeles stattfinden.

Städte werben mit günstigen Spielen

Paris und Los Angeles werben mit vergleichsweise geringeren Kosten, da die meisten Sportstätten bereits bestehen.

Paris will beispielsweise das Stade de France als Olympiastadion nutzen. Das Tennisturnier soll in Roland Garros stattfinfen, Beachvolleyball am Eiffelturm, das Radrennen auf den Champs Elysees.

80 Prozent der Sportstätten sollen maximal zehn Kilometer vom Olympischen Dorf entfernt sein und 85 Prozent der Sportler höchstens dreißig Minuten zu ihren Sportstätten brauchen. Nur Segeln in Marseille wird weit entfernt am Mittelmeer stattfinden.

Die französische Hauptstadt hatte die Spiele schon 1900 und 1924 ausgerichtet. Paris kalkuliert mit 6,2 Milliarden Euro.

Los Angeles und Paris zum dritten Mal Gastgeber

Los Angeles will - wie schon bei den Spielen 1932 und 1984 - das Los Angeles Memorial Coliseum nutzen. Mit 5,3 Milliarden Dollar will die Stadt auskommen (knapp 4,5 Milliarden Euro). Die Ausgaben sollen komplett über Sponsoreinnahmen und Ticketverkäufe kompensiert werden. Alle Sportstätten sollen in maximal 40 Minuten vom Olympiadorf aus erreichbar sein. Vier verschiedene Wettkampfzentren sind geplant.

Zuletzt vergab das IOC 1921 die Olympischen Sommerspiele in einer Doppelvergabe: 1924 an Paris und 1928 an Antwerpen.

Bach will Winterspiele in Pyeongchang durchziehen

In seiner Eröffnungsrede der Session ließ IOC-Präsident Thomas Bach keinen Zweifel, dass die Winterspiele in Südkorea im kommenden Februar trotz der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel stattfinden. Über Alternativen zu den Spielen in Pyeongchang vom 9. bis 25. Februar zu sprechen, sei die falsche Botschaft, sagte Bach.

Pyeongchang ist nicht einmal 100 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt. Das weitgehend isolierte Nordkorea hatte mit Raketen- und Atomtests die Spannungen auf der Halbinsel immer wieder verschärft. Der UN-Sicherheitsrat hatte am Montag in New York einstimmig neue Strafmaßnahmen gegen Nordkorea verabschiedet.

dpa/sid | Stand: 13.09.2017, 09:25