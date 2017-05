Herr Strauß, da kommt ganz schön was auf Sie zu: Sie sollen nicht weniger tun, als den deutschen Spitzensport wieder zu Glanz und Gloria bei den Olympischen Spielen zu verhelfen. Mehr Medaillen ist das erklärte Ziel. Ist Ihnen da nicht ein bisschen bange?

Bernd Strauß: Nein. Dass es eine schwierige Aufgabe wird, ist nicht von der Hand zu weisen, aber reizvoll ist es eben auch. Natürlich haben wir viel Arbeit vor uns, und hochkomplex ist die Materie auch, aber das schaffen wir schon. Es ist eben ein ganz neuer Ansatz, so etwas hat es vorher noch nicht gegeben im deutschen Spitzensport.

Von Ihrer Kommission werden schon in diesem Jahr erste Ergebnisse erwartet. Viel Zeit haben Sie nicht. Was ist Ihre dringlichste Aufgabe?

Strauß: Ersteinmal müssen wir die Kriterien festlegen, nach denen wir bewerten wollen, sie sind ja die Grundlage für unsere Arbeit. Wir nennen die Kriterien "Attribute". Das heißt: Wir haben schon das Gros der Attribute bestimmt, nach denen wir Potenziale und Zukunftschancen der jeweiligen Sportdisziplinen bewerten und beurteilen wollen. Zum Beispiel "Bisherige Erfolge bei Olympia", "Nachwuchsförderung", "Duale Karriere" und und und. Insgesamt gibt es 60 Attribute. Die Zahl kann sich aber noch ändern.

Und dann?

Strauß: Dann suchen wir die Gespräche mit den einzelnen Disziplinen beziehungsweise Sportverbänden. Das wird zum Teil parallel laufen, wir benötigen ja viele Informationen. Dann wird es vermutlich in den Sportdisziplinen viel Erklärungsbedarf geben. Denn das ist ja unser eigentlicher Job: die Möglichkeiten der Vorhersage von Erfolgen zu verbessern. Aber von uns wird auch verlangt, dass wir auch Anreize bieten. Wo also ein Verband noch nachlegen muss, um erfolgreicher zu sein, was geändert werden muss. Die Datenlage wird da helfen, die gibt es ja so in dieser Form noch nicht.

Nicht jeder wird mit den Entscheidungen einverstanden sein. Kritik gab es ja auch schon vorher. Und zwar von Disziplinen und Randsportarten, die fürchten, unter den Tisch zu fallen, weil sie unter Umständen kaum mehr Fördersummen erhalten. Können Sie die Ängste nachvollziehen?