Interview mit dem Chef der US-Anti-Doping-Behörde

sportschau.de: Herr Tygart, der Dopingskandal um Russland hat den internationalen Sport erschüttert. Was bedeutet das für den Anti-Doping-Kampf?

Travis Tygart: Der McLaren-Report der WADA (in dem das staatliche Dopingsystem in Russland belegt wird, Anm. der Red.) hat viele saubere Athleten frustriert. Genau wie die Entscheidung des IOC , Russland nicht komplett von den Olmpische Spielen in Rio auszuschließen. Wir sagen diesen Athleten: Gebt nicht auf, denn es gibt Leute, die nicht aufhören, hart daran zu arbeiten, dass sich etwas ändert. Wir haben in den vergangenen 15 Jahren Fortschritte gemacht, damit sie wettbewerbsfähig bleiben können. Der Skandal, so sehr wir ihn hassen, gibt uns nun die wunderbare Gelegenheit, die WADA zu stärken.

Wie soll das gelingen?

Tygart: Die Sportverbände, das IOC, sollten keinen Platz mehr in der Exekutive der WADA haben. Der Fuchs kann nicht den Hühnerstall bewachen, weil er kein Interesse an dessen Sicherheit hat. Deswegen müssen wir den Fuchs loswerden.

Warum sollte das IOC dem zustimmen?

Tygart: Weil saubere Athleten etwas Besseres verdient haben. Sie sollten nicht auf der Weltbühne der Olympischen Spielen stehen und erleben, was viele von Ihnen bei den Spielen 2012 und 2014 erlebt haben. Nämlich einen Staat, der nicht nur nicht getestet hat, sondern sogar ein Dopingprogramm aufgesetzt hat, um positive Proben verschwinden zu lassen, und so Athleten aus anderen Ländern dessen beraubt hat, was sie verdienen. Ohne Veränderungen könnte es eine Revolution geben. Und diese Revolution wird sein, dass diese Athleten entweder auf die Seite der Betrüger wechseln, mit dem Sport aufhören oder gegen die Türen der Mächte schlagen, die bessere Entscheidungen treffen können für sie. Wir sind überzeugt, dass das IOC eine fantastische Möglichkeit hat, wenn es ein wenig langfristiger denkt, einen Systemwechsel herbeizuführen, eine Reform der WADA , die sie wirklich unabhängig macht.

Das IOC hat aber gerade mehr Einfluss verlangt, weil es die WADA als das eigentliche Problem im Anti-Doping-Kampf betrachtet.

Tygart: Das ist nur Blendwerk, weil sie ja 50 Prozent der WADA sind. Die Regierungen, die anderen 50 Prozent, sind wegen Wahlen einer natürlichen Rotation unterworfen. Der Sport nicht. Deshalb kontrolliert und leitet das IOC die WADA . Wenn sie jetzt enttäuscht sind darüber, wie die WADA geführt wird, ist es ihr eigener Fehler. Es ist lächerlich zu sagen, es ist der Fehler der WADA , wenn sie die WADA sind. Also lassen Sie uns die Dinge beim Namen nennen: Sie wollen die Kontrolle behalten und sicherstellen, dass Russland nicht an den Pranger gestellt wird. Ich hatte einst eine Außeinandersetzung mit dem Präsidenten der UCI (Weltradsportverband, Anm. der. Red.), der sich weigerte, uns die Dopingkontrollen bei der Tour of California durchführen zu lassen. Schließlich habe ich ihm am Telefon gesagt: Nennen Sie mir einen Grund, uns nicht testen zu lassen - abgesehen davon, selbst zu kontrollieren, wer und worauf gestetet wird und wer die Ergebnisse bekommt. Er hatte keinen. Das ist es, worum es geht: Kontrolle. Wenn Sie eine Führungsperson im Sport sind, sich mit dem Thema auskennen und an sauberem Sport interessiert sind, müssen sie die Kontrolle abgeben.

Wie müsste eine reformierte WADA ohne den organisierten Sport aussehen?

Tygart: Wir müssen der WADA die Ressourcen und die Macht an die Hand geben, die sie braucht für die Regelüberwachung, Ermittlungen, die Aufsicht über die Tests in allen Ländern. Mittel also, um wirklich eine globale Regulierungsbehörde zu sein

Bleibt die Frage nach der Finanzierung. Wer soll das Geld für eine stärkere, mit mehr Macht ausgestattete WADA geben?

Tygart: Das IOC hat das Geld. Das Vermögen des IOC belief sich Ende 2015 auf 3,9 Milliarden Dollar. Die Einnamen von 2013 bis 2016 lagen bei 5,6 Milliarden Dollar. Sie haben das Geld. Sie müssen nur die Entschlossenheit und das Verlangen an den Tag legen.

Was Sie vom IOC fordern, ist also: Geld zu geben, aber die Kontrolle aufzugeben?

Tygart: Ja, das USOC (Olympische Kommitee der USA , Anm. der Red.) macht das in den USA auch und hat ebenso ein Interesse daran, seine Marke zu kontrollieren und zu schützen wie jede andere Organisation auch. Aber sie haben im Jahr 2000, als sich die USADA gegründet hat, einen Pfeiler in die Erde gerammt und gesagt: Wir stellen euch einen Scheck aus, um den Job zu machen, den ihr machen müsst, um den Sport zu säubern. Wir ziehen uns zurück. Das ist genau, was das IOC machen muss.

Aber es gibt auch Regierungen, die das System kontrollieren wollen. Das hat der Fall Russland gezeigt. Sehen Sie ein weltweites Interesse, den Anti-Doping-Kampf zu reformieren?

Tygart: Ja, ich glaube, die Regierungen, die informiert sind, interessiert das. Sie wollen nicht das ganze Geld in Jugendsport und öffentliche Gesundheit, Sicherheit rund um Sportveranstaltungen und die Finanzierung von Stadien stecken für einen manipulierten Wettkampf. Wer will das? Es gibt keinen Sportfan da draußen, der möchte, dass der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung trifft, die dazu führt, dass das andere Team gewinnt. Wir sehen das manchmal direkt vor uns, und das bringt uns in Rage. Das ist das Thema. Jemand dopt sich in der Umkleidekabine und verschafft sich einen Vorteil, der zu einem anderen Ergebnis des Spiels führt, und er kommt damit durch. Das ist für die meisten Leute inakzeptabel. Ich denke, dass die Regierungen, die informiert sind, das verstehen. Diese Regierungen sind an Bord für die Art von Refom, über die wir hier reden.

Wichtige Akteure wie Russland und vielleicht auch China sehen das möglicherweise anders.

Tygart: Ja, sicher. Es könnte schwierig werden. Aber niemand hat gesagt, es wird leicht. Man kann meiner Ansicht nach nicht vernünftig argumentieren, dass das nicht das Richtige ist. Darum lassen Sie uns Führung übernehmen und das Richtige für saubere Athleten tun.

Wer soll diese Führung übernehmen?

Tygart: Das IOC muss nach vorne kommen. Vielleicht muss es noch mehr Empörung geben. Wir haben es doch in Rio gesehen. Das Fauchen und die Buhrufe waren unschön, aber das ist die Frustration, die durch die Oberfläche bricht. Und die Leute, die diese Spiele besitzen, können etwas dagegen tun. Thomas Bach (der IOC-Präsident, Anm. d. Red.) kann heute noch die Entscheidung treffen, das IOC aus der WADA zurückzuziehen. Das würde das Vertrauen sofort wieder herstellen.

Rechnen Sie damit, dass er das tun wird?

Tygart: Wenn er sich den sauberen Athleten tatsächlich so verpflichtet fühlt, wie er sagt, wird er diese Entscheidung treffen. Es ist offensichtlich eine ziemlich leichte Entscheidung. Es ist vielleicht die leichteste Entscheidung, die er jemals treffen musste, weil es die absolut richtige ist. Die schwierigen Entscheidungen sind die, wo man nicht weiß, was richtig und was falsch ist. Diese hier ist so offensichtlich richtig, dass es eine leichte Entscheidung ist.

