John Urschel von den Baltimore Ravens aus der US-amerikanischen Profiliga NFL wolle die Footballschuhe an den Nagel hängen. Grund dafür sei eine Studie der Boston University und des VA Boston Healthcare Systems. Diese hatte bei 110 von 111 untersuchten Gehirnen von mittlerweile verstorbenen Footballspielern die degenerative neurologische Erkrankung CTE festgestellt. Grund dafür können wiederholte Zusammenstöße mit dem Kopf sein.

Die Meldung überrascht nicht, seit über zehn Jahren ist die Szene aufgeschreckt als eine Studie ähnliche Ergebnisse lieferte. Und im vergangenen Jahr hatte eine Studie bei rund 43 Prozent ehemaliger NFL-Akteure eine Erkrankung im Gehirn als Spätfolge von Schlägen und Kopfstößen ausgemacht. Urschel zieht jetzt offenbar die Konsequenzen. Er hat, anders als viele Kollegen, jedoch auch einen Plan B: Seit einem Jahr ist er als Doktorand der Mathematik am Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) eingeschrieben.

Andere Sportarten müssen sich dem Problem stellen

Die Gefahr ist seit Langem bekannt, aber immer noch wird das Problem hierzulande verkannt: Die Berufsgenossenschaft VBG stellte in einer Studie fest, dass die Hälfte aller 40.000 Gehirnerschütterungen bei Profisportlern in Deutschland falsch oder gar nicht erkannt würden. Die VBG analysierte alle Verletzungen der Saison 2015/2016 in den ersten beiden Ligen in den Sportarten Fußball, Eishockey, Basketball und Handball. Ergebnis: Während es sich bei behandelten Fußballern zu 2,7 Prozent um Kopfverletzungen handelte, waren es im Eishockey sogar 8,6.

Dabei ist es gerade der Eishockeysport, der eine Vorreiterrolle einnimmt, sich seit Jahren intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt und auch bereits Maßnahmen ergriffen hat. Regelmäßig tagt eine Medical Task Force, an der die Mannschaftsärzte der DEL teilnehmen. Die Teilnehmer suchen dabei nach Möglichkeiten, das Risiko für die Spieler zu minimieren. Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Aufklärung. So gehen die Mannschaftsärzte offensiv auf die Teams zu und klären auf, welche Folgen Checks gegen den Kopf haben können.

DEL bleibt wach

Deutschlands Felix Schütz kracht bei der Eishockey-WM in die Bande.

Besonders bei jüngeren Spielern würde das zu einem Umdenken führen, so Jörg von Ameln, Leiter des Spielbetriebs der Deutschen Eishockey Liga im Gespräch mit sportschau.de. Zudem sind neurologische Tests vor jeder Saison vorgeschrieben, bei Treffern gegen den Kopf ist mittlerweile bereits während der Spiele eine erste Diagnose vorgeschrieben. Sollte ein Spieler gewisse Fragen nicht beantworten können, muss er sofort aus dem Spiel genommen werden.

Flankiert wird dies durch ein schärferes Regelwerk. Unerlaubte Checks gegen die Bande werden deutlich härter bestraft als früher, Attacken gegen den Kopf sollen zum No-go werden. Bei der Eishockey-WM in Köln im Mai diesen Jahres wurde auch erstmals eine flexiblere Bandenkonstruktion eingesetzt. Die Spieler sollen nicht mehr gegen eine starre Plexiglaswand krachen. Der Umbau ist jedoch aufwendig. Bis zur Saison 2019/2020 müssen aber alle DEL -Vereine solche eine Begrenzung in der Halle haben.

Ustorf als Wendepunkt

Grund für diese Maßnahmen ist auch der Fall Stefan Ustorf. Der ehemalige NHL -Profi blieb bei einem Spiel seiner Berliner Eisbären am 6.12.2011 auf dem Eis liegen. Es war der Moment, der seine Karriere beendete. Offiziell machte er im Mai 2013 Schluss und sagte dabei: "Ich würde gerne sagen, dass es anders ist, dass ich mich nicht verändert habe, weil ich mich mochte, wie ich war. Aber das stimmt nicht." Bei einem Check eines Gegners hatte sich Ustorf ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen.

Ustorf spricht nicht gerne über seine Verletzungen. Im vergangenen Jahr sagte der derzeitige Kaderplaner der Eisbären Berlin in einem Interview, die Wahrscheinlichkeit, dass sich bei ihm die Gehirnerkrankung CTE entwickelt, schätzen seine Ärzte als "sehr, sehr groß" ein. Er leide bis heute unter "Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und extremen Temperamentsschwankungen".

Die derzeitigen Generationen sollen davon so weit wie möglich verschont bleiben. Eishockey ist allerdings eine schnelle Sportart, die auch vom Körperkontakt lebt. Vollkommen ausschließen lässt sich das Risiko nicht.

Stand: 28.07.2017, 14:04