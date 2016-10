Europaspiele erneut in problematischem Umfeld

Die Entscheidung des Europäischen Olympischen Komitees ( EOC ) fiel jedoch nicht einstimmig aus. Der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB ) enthielt sich seiner Stimme. "Der DOSB hatte sich nach der ersten Ausgabe der Spiele dafür eingesetzt, mit der zweiten Ausgabe nach Westeuropa zu gehen, statt wiederum in ein Land mit einer problematischen Menschenrechtssituation" , sagte der Vorstandsvorsitzende Michael Vesper: "Leider gab es bis zuletzt keinen westeuropäischen Bewerber. Daher sah die große Mehrheit des EOC keine Alternative."

Das Portal insidethegames.biz berichtet, dass Dänemark und Norwegen gegen Minsk gestimmt sowie insgesamt fünf Länder sich enthalten hätten. 43 Länder votierten für die Austragung der Europaspiele in Minsk. Ursprünglich hätten die zweiten Europaspiele in den Niederlanden stattfinden sollen, die die Ausrichterrolle aber kurz nach dem Zuschlag zurückgaben. Die Vergabe der ersten Spiele 2015 nach Baku war wegen der Menschenrechtssituation dort bereits kritisiert worden.

Letzter europäischer Staat, der die Todesstrafe vollstreckt

Weißrussland ist unter dem autokratischen Präsidenten Alexander Lukaschenko der einzige Staat in Europa, der die Todesstrafe noch vollstreckt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet: "Die Familien werden nicht über den Hinrichtungstermin informiert und erhalten keine Möglichkeit, ihre Angehörigen ein letztes Mal zu treffen."

Amnesty beklagt außerdem, dass "politische Gegner Lukaschenkos Schikanen und Repressalien ausgesetzt" würden. Ein Recht auf freie Meinungsäußerung gebe es nicht, Medien werden streng kontrolliert. "Schikanen gegen unabhängige Medien und Journalisten waren an der Tagesordnung."

Lukaschenko: "Das ist eine historische Entscheidung"

Doch das EOC scheint sich daran nicht zu stören. "Ich bin überzeugt, dass Weißrussland exzellente Europaspiele veranstalten wird" , sagte der kommissarische EOC-Präsident Janez Kocijancic. Der Slowene vertritt derzeit den Iren Patrick Hickey, der wegen Schwarzhandels mit Eintrittskarten während der Sommerspiele in Rio de Janeiro verhaftet worden war.

Der Präsident des Landes zeigt sich begeistert. "Das ist eine historische Entscheidung. Weißrussland ist keine Supermacht, aber wir kümmern uns sehr um den Sport" , sagte Lukaschenko. "Ich möchte, dass unsere europäische Organisation so gut wie jene auf anderen Kontinenten ist, einschließlich des Internationalen Olympischen Komitees. In dieser Hinsicht bin ich ein Nationalist und ein Patriot, und deshalb können Sie auf Weißrussland zählen" , sagte der 62-Jährige, der gleichzeitig Präsident des weißrussischen Olympischen Komitees NOCRB ist.

Weißrusslands Problem ist Geld

NOCRB -Vizepräsident Maxim Ryschenkow verspricht eine gelungene Veranstaltung. "Niemand in Europa wird die Fähigkeit Weißrusslands in Frage stellen, eine derart große Sportveranstaltung auszurichten" , sagte er. "Es gibt genügend erfolgreiche Beispiele wie die Eishockey-WM 2014, die gezeigt haben, dass Weißrussland die Organisation von Sportturnieren auf verschiedenen Ebenen bewältigen kann."

Allerdings deutete Ryschenkow an, dass Weißrussland nicht an die spektakuläre und pompöse erste Auflage der Europaspiele 2015 anknüpfen werde, als in Baku/Aserbaidschan Wettbewerbe in 20 Sportarten in hochmodernen Wettkampfstätten ausgetragen wurden. "Geld ist hier das Hauptproblem" , sagte Ryschenkow.

nch/sid | Stand: 21.10.2016, 16:20