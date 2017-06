Veronika Rücker wird Nachfolgerin von Michael Vesper

Veronika Rücker leitet seit 2015 die Führungsakademie des DOSB und wird im Januar 2018 das Amt von Michael Vesper übernehmen.

Die Personalie gab DOSB-Präsident Alfons Hörmann "nach Diskussionen mit allen Mitgliedsorganisationen" am Freitag (23.06.2017) in Berlin bekannt. Die Sportwissenschaftlerin und Tennisspielerin Rücker sagte: "Für mich bedeutet das einen spannenden Wechsel von der Beraterperspektive in die Rolle der Umsetzung" . Die 47-Jährige ist sportpolitisch bislang nicht in Erscheinung getreten.

Hörmann: "Perfekte Wahl"

Hörmann betonte den Vorteil, dass Rücker " alle internen Abläufe aus dem Effeff " kenne: "Veronika Rücker ist unter Berücksichtigung aller Aspekte die perfekte Wahl."

Vesper hatte kurz nach der Gründung des DOSB im Jahr 2006 das Amt des Generaldirektors übernommen. Seit einer DOSB-Strukturreform im Jahr 2014 ging der Posten in den des Vorstandsvorsitzenden über. Es ist das höchste Hauptamt im deutschen Sport. Vespers Ende des Jahres auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert.