Studie offenbart massive Strukturprobleme im DOSB

Dies geht aus der internen 39-seitigen "Zusammenfassung der Ergebnisse" der umfassenden Untersuchung des Dachverbandes der Sportverbände in Deutschland von Oktober 2016 hervor, die dem Südwestrundfunk (SWR) und der ARD-Dopingredaktion vorliegt. Erste Teilergebnisse aus einem vorläufigen Zwischenbericht waren im Sommer an die Öffentlichkeit gelangt.

"Strukturelles finanzielles Defizit""

Im jetzt vorliegenden finalen Analyse-Report stellen die Unternehmensberater "eine fehlende Strategie, Defizite bei der Steuerung u.a. der DOSB-nahen Institutionen sowie Schwachpunkte bei der Wirtschaftlichkeit“ fest. Besonders scharf wird das Steuerungsmodell des DOSB kritisiert. Es entspreche nicht mehr den Anforderungen einer modernen Dienstleistungsorganisation, regelmäßiges Berichtswesen werde kaum genutzt, regelmäßige (Finanz)-Controllingberichte würden kaum erstellt oder eingesetzt. Eine Folge: "Der DOSB schiebt schon seit geraumer Zeit ein strukturelles finanzielles Defizit vor sich her, welches nur durch eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge kompensiert werden kann."

Dem DOSB wird eine "nicht optimale Aufstellung als Interessenvertreter“ des Sports attestiert. "Die Außenwahrnehmung des DOSB in der Presse und den Medien wurde kritisch gesehen (u.a. Scheitern der Olympiabewerbung[en], fehlendes Profil des DOSB, Skandale in anderen (internationalen) Ländern, Umsetzung der DOSB-Fusion)." Auch die Zusammenarbeit des DOSB mit den Mitgliedsorganisationen steht in der Kritik. Sie wird als verbesserungsbedürftig eingestuft.

Berater fordern Ausgabenkürzungen

Laut der Untersuchung der Unternehmensberater ist bis 2020 stets mit negativen wirtschaftlichen Jahresbilanzen im DOSB-Haushalt zu rechnen. Vor dem Hintergrund der angespannten wirtschaftlichen Lage des Sportdachverbandes hält Ernst & Young eine "konsequente Umsetzung finanzrelevanter Maßnahmen" für erforderlich. In diesem Zusammenhang werden "Kürzungen bei Personal-, Sach- und Projektkosten" und "Ausgabensenkung bei ausgewählten Zuschüssen“ genannt. So könne "ggf. auf eine Beitragserhöhung verzichtet" werden.

Bilanzierend heißt es: "Der DOSB ist bezüglich seiner Funktion und Rolle für den Sport in Deutschland nicht eindeutig positioniert.“ Und: "Die Zusammenarbeit zwischen dem DOSB und seinen Mitgliedsorganisationen und deren Aufgabenteilung untereinander wir z.T. mit deutlicher Kritik bedacht."

Strategie nicht transparent

Die Berater empfehlen, Aufgaben stärker unter strategischen Aspekten zu definieren und Optimierungsmöglichkeiten zeitnah und konsequent zu nutzen. "Das Selbstverständnis und die Rolle des DOSB werden von den befragten Gruppen als nicht klar definiert wahrgenommen, die Strategie wird als nicht transparent empfunden."

Funktionäre und Mitarbeiter lehnen Umbau ab

Nach Informationen des SWR und der ARD-Dopingredaktion führt die von den Unternehmensberatern geforderte "organisatorische und personelle Aufstellung (des DOSB) ab 2017“ auf Widerstand von Sportfunktionären und Mitarbeitern. Der Unmut sei erst kürzlich bei einer DOSB-Mitarbeiterversammlung artikuliert worden. Als Grund wurde genannt, dass der im Bericht empfohlene „Umbau der Organisation“ und der Abbau des strukturellen Haushaltsdefizits mit einem Personalabbau verbunden wäre.

Auswirkungen auf Verhandlungen zur Strukturreform

Das 39-seitige Papier dokumentiert eine fundamentale Strukturkrise der deutschen Sportdachorganisation. Die könnte sich dem Vernehmen nach auch auf weitere Verhandlungen zur Finanzausstattung des deutschen Spitzensports negativ auswirken.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hatte erst vor wenigen Tagen nur einen Teil der vom DOSB beantragten Mittel bewilligt, worüber sich Präsident Alfons Hör mann enttäuscht gezeigt hatte. "Da hätten wir uns schon ein Stück weit mehr Rückenwind gewünscht", sagte Hörmann im ZDF.

Umfassender Bericht mit weiteren Details angeblich unter Verschluss

Der Verbandspräsident wird in sportpolitischen Kreisen indes für ein mangelhaftes Bemühen um Transparenz kritisiert. So soll der gesamte Untersuchungsbericht, auf dem das jetzt bekanntgewordene Papier aufbaut, sogar rund 200 Seiten lang sein. Er soll noch viel brisantere Informationen enthalten, unter anderem zu den Bezügen der DOSB-Führungskräfte. Nach ARD-Informationen hat allein die unmittelbare Verbandsspitze Kenntnis von den Details und stimmt einer Veröffentlichung des kompletten Berichts nicht zu.

