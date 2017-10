Deutsche Athleten wollen unabhängig werden

Vor wenigen Tagen in Berlin. Die Athletensprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes kündigen im Gespräch mit der ARD etwas quasi revolutionäres für den deutschen Sport an: Eine eigenständige, vom Sportbund unabhängige Athleten-Organisation. "Wir glauben, dass die Stimme der Athleten eigenständig formuliert sein sollte. Und dass wir mit einer eigenen Organisation die Möglichkeit haben, die Stimme der Athleten unabhängig zu formulieren", meint Athletensprecher Max Hartung.

Es ist einfach mittlerweile an der Zeit, dass die Athleten tatsächlich ein wirklich valider Gesprächspartner auf Augenhöhe sind und nicht nur ein Feigenblatt in einer Satzung", fügt Athletensprecherin Silke Kassner hinzu. Seit jeher werden die deutschen Sportler durch gewählte Sprecher unter dem Dach des Sportbundes repräsentiert. Die Abkopplung: Nun eine kleine sporthistorische Revolution. Weltweit wohl ein Präzedenzfall. “Athleten Deutschland” soll die Organisation zunächst heißen, Rechtsform Verein.

Abstimmung auf der Athletenversammlung

Nächste Woche auf der Athleten-Vollversammlung des DOSB soll die Gründung beschlossen werden. Alles ist vorbereitet, die Satzung liegt vor - und nicht wenige Athleten meinen, es ist höchste Zeit dafür. Beispiel Amelie Ebert, Synchronschwimmerin aus Bochum. Sie fordert schon lange mehr Unterstützung für deutsche Athleten. Ihr Sport - für die Medizinstudentin quasi schon längst zum Beruf geworden. Nahezu ein Fulltime-Job.

“Bis Dezember habe ich 600 Euro bekommen von der Sporthilfe. Das war eine super Unterstützung. Einmal 200 Euro für meinen B-Kader-Status und 400 Euro fürs Deutsche-Bank-Stipendium. Das ist leider weggefallen durch die Spitzensport-Reform.” Die Rechnung ist einfach: 150 Stunden Training im Monat, 600 Euro. Stundenlohn vier Euro. Inzwischen ist es durch den Wegfall der Förderung noch weniger. Im Vergleich: Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland beträgt knapp neun Euro.

“Man kann heutzutage von Sportlern, die zu den Olympischen Spielen fahren wollen, durchweg davon ausgehen, dass sie in einem angestelltenähnlichen Verhältnis sind. Unsere Organisation soll für die Athleten Aufgaben übernehmen, die zum Teil gewerkschaftliche Züge haben,”, erläutert Hartung.

Viele teilen das gleiche Schicksal

Beispiel zwei: Kathrin Thoma. Vize-Weltmeisterin im Leichtgewichtsrudern aus Frankfurt. Ihre Förderung: komplett gestrichen. Der Verband setzt andere Prioritäten, entscheidet das ohne ihre Mitsprache. Verlangt etwa, wenn die Leistung stimmt, dass sie sogar nach Hamburg umziehen muss - zum Bundesstützpunkt. Das kritisiert die Physikstudentin: “Weil ich ja nicht die Sicherheit habe, dass ich dann in Hamburg besser werde, schneller werde, im olympischen Boot sitze, zu den olympischen Spielen fahre. Ich hab dann auch keine finanziellen Mittel zusätzlich, die mir bereitgestellt werden, Ich hab die selbe Situation wie hier, nur ohne eben meine Uni, ohne meine Freunde und so weiter.” Von solchen Athletenschicksalen gibt es Tausende in Deutschland.

Kein festes Gehalt, keine soziale Absicherung, keine Einzahlung in die Rente, keine Gewerkschaft setzt sich für die Sportler ein, es herrscht immer ein Risiko von Verletzung und Erkrankung, und somit im schlimmsten Fall des Karriereabbruchs. Und - es gibt immer auch eine Abhängigkeit vom Wohlwollen der Sponsoren. “Der Athlet ist sozial nicht abgesichert, sozial und finanziell nicht. Und diese Absicherung muss geschaffen werden," verdeutlicht Ruderin Thoma den Ernst der Lage.

Die Organisation “Athleten Deutschland” soll, so heißt es, den Druck auch auf den DOSB erhöhen. Dort haben Athleten zwar Sitz und Stimme im Präsidium, aber stehen mit ihren Anliegen oft einer Übermacht anderer Verbandsinteressen gegenüber. Die Athletensprecher berieten sich zu ihrem Projekt mit dem Bundesministerium. Nach ARD-Informationen hat die Politik den Athleten finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. Der neue Player im deutschen Sport könnte demnach eine - Zitat - “namhafte, sechsstellige” Summe aus dem Bundeshaushalt bekommen. Von Athletenseite wird ein Bedarf von 300.000 - 400.000 Euro genannt.

Unterstützung aus der Sportwelt

Unterstützung für die Neugründung kommt auch von anderen Säulen des deutschen Sports. “Wenn die Athletenvertreter, vor allem glaube ich auch im Lichte der gravierenden Veränderungen, Herausforderungen, die der Sport in Deutschland international hat, sich professionalisieren wollen, dann findet das unsere volle Unterstützung”, deutet Michael Illgner von der Sporthilfe Unterstützung an. “Die Athletin und der Athlet, sie stehen im Mittelpunkt des Sportgeschehens. Ihre Rechte müssen beachtet werden. Ich halte das als einen zielführenden Schritt in die Zukunft", ist sich auch Andrea Gotzmann von der NADA sicher.

Der DOSB steht hingegen isoliert da - er findet dem Vernehmen nach eine eigenständige Athletenorganisation außerhalb seines Einflussbereichs gar nicht gut. Zu einem Interview mit der ARD war die Verbandsspitze mit Präsident Hörmann und Vorstandschef Vesper nicht bereit.

“Wir Sportler sind bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen, bei Deutschen Meisterschaften die Protagonisten. Wir stehen da auf der Bühne und wir stecken da Blut, Schweiß und Tränen rein, bis acht Stunden am Tag geben wir Vollgas für unseren Sport. Und wir wollen bei den Entscheidungen die getroffen werden, die uns betreffen, die unser Leben betreffen mit am Tisch sitzen und mit eigener, mit unabhängiger Stimme mitsprechen können.”Am 15. Oktober wird mit einer deutlichen Mehrheit gerechnet. Deutschlands Athleten werden wohl bald eigene Wege gehen.

Thema in: Sportschau am Samstag, Das Erste, am 07.10.2017 ab 18:00 Uhr

Stand: 07.10.2017, 16:09