Positive Nachtests und eine Annäherung an Whistleblower

Das Internationale Olympische Komitee ist eine große Organisation, die groß denkt. Sie will durch den Sport für eine bessere Welt sorgen. So steht es auf der Internetseite des IOC. Wie sieht eine gute Welt aus? Wann wird sie zu einer besseren Welt? Da gibt es einen enorm großen Interpretationsspielraum.

Er dürfte viel, viel, viel, viel größer sein als bei der Frage, wie unabhängige Beobachter die Umsetzung des Anti-Doping-Programms des IOC bei den Olympischen Spielen von Rio bewerten. Die Entsandten der Welt-Antidoping-Agentur WADA schreiben in ihrem am Freitag (28.10.16) bekennt gewordenen Bericht, dass es "ernste Mängel" dabei gegeben habe, Dopingproben zu sammeln.

Lange Mängelliste

An manchen Wettkampftagen sei die Hälfte oder weniger der Athleten, bei denen Dopingproben genommen werden sollten, nicht aufzufinden gewesen. Außerdem sei das Personal für die Kontrollen schlecht geschult gewesen. Außerdem habe Geld für das Programm gefehlt. Außerdem habe es an Geräten gefehlt. Außerdem habe es Spannungen zwischen dem Organisationskomitee und der brasilianischen Anti-Doping-Agentur gegeben.

Die vollständige Mängelliste hat die WADA auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Das IOC interpretiert das Dokument so: "Der Bericht zeigt, dass es erfolgreiche Olympische Spiele mit einem erfolgreichen Anti-Doping-Programm waren." Anschließend räumt es immerhin noch ein, dass es "Herausforderungen" in Rio gegeben habe. Zynisch würde das heißen: Die Welt ist wieder ein Stück besser geworden.

"Kleister und Diplomatensprech"

Hajo Seppelt, Dopingexperte der ARD , ist nicht überascht von dem Bericht: "Wir haben schon während der Spiele von den Verfehlungen berichtet. Neu ist das Ausmaß. Es ist größer als zum Zeitpunkt unserer ersten Berichterstattung."

Für Seppelt geht die Schlussfolgerung des Internationalen Olympischen Komitees völlig an der Sache vorbei: "Die Reaktion des IOC ist eine Ohrfeige für die ernstzunehmenden Anstrengungen der unabhängigen Beobachter. Es ging drunter und drüber in Rio, und das IOC verkleistert die Missstände in gewohntem Diplomatensprech, anstatt die besorgniserregenden Zustände während der Spiele beim Namen zu nennen. Wie das IOC erneut das Sportpublikum mit solch sonderbaren Interpretationen zum Narren hält, spricht für sich."

Fast schon belustigend

Dopingsünder in London 2012: Ilyin Ilya aus Kasachstan

Meldungen zum Komplex Doping werden inzwischen so routiniert wahrgenommen wie jene über Bundesligasiege des FC Bayern. Am Mittwoch (26.07.16) teilte das IOC mit, dass weitere neun Nachtests von den Olympischen Spielen 2008 in Peking positive Ergebnisse gebracht haben. Es wurden unter anderen ein kubanischer Weitspringer, eine spanische Hürdenläuferin und ein usbekischer Freistilringer erwischt. Namen, die in Deutschland einfach die Zahl der Dopingsünder bei Olympia um je eins erhöhen.

Einen Tag später meldete das IOC wieder positive Nachtests. Betroffen waren acht Sportler, vor allem Gewichtheberinnen. Diese Sportart ist dermaßen verseucht gewesen (wer hier eine andere Zeitform erwartet, bedenke die journalistische Sorgfaltspflicht), dass entsprechende Meldungen eher belustigen als betroffen machen. So schreibt der Sport-Informationsdienst über die neue Medaillenverteilung bei den Gewichthebern bis 94 Kilogramm: "Silber erhält der Südkoreaner Kim Min-Jae, ursprünglich Achter, Bronze der zunächst neuntplatzierte Tomasz Zielinski, der allerdings vier Jahre später bei den Spielen in Rio de Janeiro positiv getestet wurde."

NADA verliert einzigen Sponsor aus der Wirtschaft

Die Dopingmeldung des Dienstags: Das Dax -Unternehmen Adidas, das im abgelaufenen Geschäftsjahr 16,9 Milliarden Euro umsetzte, bestätigte einen Bericht, nach dem es seine finanzielle Unterstützung der Nationalen Anti-Doping-Agentur Deutschlands einstellen wird. Eine Begründung lieferte die Firma nicht. Bislang unterstützte sie als einziges Unternehmen aus der Wirtschaft die NADA mit 300.000 Euro.

Adidas ist Anteilseigner bei Bayern München und zahlt dem englischen Klub Manchester United als Ausrüster noch bis 2025 mindestens 75 Millionen britische Pfund jährlich (etwa 84 Millionen Euro, Stand: 28.10.16).

Gold für das IOC

Bleibt von den Wochentagen noch der Montag. "IOC unterstützt Doping-Kronzeugen Julia und Witali Stepanow" , überschrieb die Deutsche Presse-Agentur ihre Meldung zu einer Annäherung zwischen der großen Organisation und den Whistleblowern, die über die ARD systemisches Doping in der russischen Leichtathletik aufdeckten. Das IOC hatte Julia Stepanowa im Sommer "aus ethischen Gründen" von den Olympischen Spielen in Rio ausgeschlossen. Die Süddeutsche Zeitung kommentierte die Meldung so: "IOC gewinnt Gold im Heucheln."

Stand: 28.10.2016, 15:06