Was für ein Jahr, was für eine Konstanz: Angelique Kerber dürfte es geradezu schwindelig werden, wenn sie in einigen Jahren an 2016 zurückdenkt. Die 28-Jährige hat sich auf Platz 1 der Weltrangliste gespielt und die lange Zeit scheinbar unschlagbare Serena Williams von diesem Platz verdrängt. Der Weg dahin war steinig. Kerber gewann zum Auftakt des Tennisjahres in einem dramatischen Finale gegen Williams die Australian Open, kämpfte sich danach ins Finale von Wimbledon. Auch bei den Olympischen Spielen stand sie im Endspiel und verlor nur ganz knapp. Ein absolutes Highlight sollte aber noch folgen: Die US Open, die sie als zweite Deutsche nach Steffi Graf gewinnen konnte. "Wenn mir das vor Jahren jemand erzählt hätte. Ich habe immer davon geträumt, die Nummer 1 der Welt zu sein. Und in diesem Jahr werden diese Träume alle wahr" , jubelte sie. Ihr Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen.