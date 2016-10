Bei der Vollversammlung der Athletenvertreter der DOSB-Spitzensportverbände in Bonn wird am Sonntag (30.10.16) der Antrag gestellt, "die rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine eigenständige Organisation der Athletenvertretung in Deutschland zu prüfen" . Ein ambitioniertes Projekt, das 2017 in die Tat umgesetzt werden soll.

Der Antrag stammt von den Vertretern der DOSB-Athletenkommission. Dort heißt es, die Eigenständigkeit solle eine vernünftige Professionalisierung der Interessenvertretung der Athletinnen und Athleten der Spitzenverbände für die Zukunft sichern und ein nachhaltiges und wirksames Netzwerk untereinander dauerhaft etablieren.

"Eigenständige Konstellation mit unabhängiger Satzung"

Dieses Ziel, mit dem sich die Athleten vom Dachverband emanzipieren würden, solle "unter den Möglichkeiten einer eigenständigen Konstellation mit unabhängiger Satzung geprüft werden" .

Der DOSB reagierte gelassen auf den Freiheitsdrang seiner Sportlervertreter. "Wir empfinden die Zusammenarbeit mit der Athletenkommission als wertvoll und gut. Auch wenn wir der Meinung sind, dass beide Seiten von einer intensiven Einbindung in den organisierten Sport profitieren, steht es den Athleten selbstverständlich frei, ihre Zukunft eigenständig zu organisieren" , sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann: "Seitens des DOSB werden wir unbenommen vom Ausgang dieser Diskussionen auch weiterhin alles dafür tun, die Interessen unserer Sportler bestmöglich zu vertreten."

Jetzige Athletenkommission fühlt sich überfordert

Derzeit werden Deutschlands Leistungssportler innerhalb des DOSB von einer siebenköpfigen Athletenkommission. Alle Spitzenverbände haben zudem ihre eigenen Athletensprecher, die derzeit aber übergreifend kaum abgestimmt agieren. Das soll sich in Zukunft ändern.

Zudem fühlt sich das DOSB-Athletengremium in der jetzigen Konstellation überfordert. "In den vergangenen zwei Jahren hatten wir viele wichtige Themen, das Anti-Doping-Gesetz, den Dopingskandal mit Russland, nun steht die Strukturreform an. Wir haben gemerkt, dass uns die Themenvielfalt als ehrenamtlich gewählte Gruppe überfordert" , sagte Athletenkommissionsmitglied Max Hartung: "Die Themen sind zu komplex, der Arbeitsaufwand einfach zu hoch. Wir vertreten als Athletenkommission an die 10.000 Sportler in Deutschland, und wir würden gerne professioneller, aber auch freier und unabhängiger vom DOSB die Athleten unterstützen."

"Zu viele Versuche der Beeinflussung"

Die Ausgestaltung der Pläne, so der ehemalige Fecht-Weltmeister Hartung, seien noch "total offen", ebenso eine mögliche Finanzierung. "Am liebsten wäre mir persönlich eine komplette Unabhängigkeit, das ginge aber nur über ein Mitgliedschaftsmodell. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bei den Einkommen, die die olympischen und paralympischen Sportler erzielen, eine Zahlungsbereitschaft zustande bringen würden, um eine funktionierende hauptamtliche Struktur auf die Beine stellen zu können" , sagte Hartung: "Das heißt: Wir werden mit dem DOSB sprechen, mit der Sporthilfe, mit dem Sportausschuss und dem Bundesinnenministerium."

Hartung betont, dass man "nichts aus dem DOSB herausbrechen" wolle. Nur am Anfang seiner mittlerweile zweijährigen Arbeit in dem Gremium habe es "zu viele Versuche der Beeinflussung" gegeben. Mittlerweile bezeichnet er die Zusammenarbeit mit den DOSB-Bossen, allen voran mit Sportvorstand Dirk Schimmelpfennig, als "gut". Entsprechend soll auch die DOSB-Athletenkommission in der derzeitigen Form beibehalten werden. "Aber wir sollten noch einen Schritt weiter gehen" , sagte Hartung. Ein Gedankenspiel sei, dass die DOSB-Athletenkommission von einer "wie auch immer gearteten Athletengewerkschaft der Aufsichtsrat ist."

sid | Stand: 28.10.2016, 10:31