Der 20-Jährige unterlag am Mittwoch (28.12.) in seiner Zweitrunden-Partie dem Weltranglisten-13. Kim Huybrechts aus Belgien mit 0:4 und verpasste somit den Sprung ins Achtelfinale klar.

Kein deutscher Starter mehr

Nach der Niederlage von Hopp und dem Erstrunden-Aus von Dragutin Horvat sind bei den Titelkämpfen in London keine deutschen Starter mehr dabei. Hopp wäre der erste deutsche Darts-Profi in einem WM-Achtelfinale gewesen. Sein Gegner Huybrechts trifft in der dritten Runde am Donnerstag auf Rekord-Champion Phil Taylor. "Es war nicht das beste Spiel, aber ich bin der nächsten Runde" , sagte Huybrechts.

In seiner Auftaktpartie war Hopp noch ein Überraschungserfolg gegen den Niederländer Vincent van der Voort gelungen, gegen den Belgier war der Idsteiner dann aber chancenlos. Hopp konnte vor den Augen seines Stiefsohns Justin, der erstmals in London dabei war, nur vier Legs für sich entscheiden, Huybrechts gewann souverän ohne Satzverlust.

dpa/red | Stand: 28.12.2016, 15:40