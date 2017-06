Auf längere Sicht hält Mantle sogar eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft für möglich: "Wir haben auf jeden Fall Ambitionen, die Qualifikation in den nächsten Jahren zu schaffen.“

Der Ursprung von Cricket in Deutschland liegt in Berlin. Um 1873 spielten dort Engländer und Amerikaner den so genannten Gentleman-Sport. "Der erste Dachverband war der Deutsche Cricket und Fußball Bund 1893“ , erklärt Mantle. Es folgte der erste Deutsche Cricket Bund 1913, der allerdings während des Krieges nicht aktiv sein durfte. Nach dem Krieg wurde in Deutschland nur vereinzelt Cricket gespielt. Erst in den 1980er Jahren entstanden wieder einige Vereine. Im Jahr 1991 wurde der DCB als „Affiliate Member“ im International Cricket Council (ICC) aufgenommen. 1999 folgte dann die Zulassung als „Associate Member“, also in der zweithöchsten Mitgliedskategorie.

"Full Members" spielen in einer eigenen Liga

Klar ist, dass Nationen wie England, Australien, Indien, Afghanistan oder Sri Lanka in einer eigenen Liga spielen. "Sie zählen zu den Top zwölf, auch ‚Full Members‘ genannt, zu denen seit kurzem auch Irland gehört“ , sagt der DCB-Geschäftsführer. "Irland ist eine Art Vorbild für uns, denn vor zwölf Jahren sah es dort so ähnlich aus, wie bei uns jetzt: wenige Spieler, wenig Geld.“

Brian Mantle, Geschäftsführer des Deutschen Cricket Bundes

Innerhalb einer Dekade haben es die Spieler von der Insel aber bis in die höchste Cricket-Liga geschafft. Dass es Deutschland auch gelingen könnte, dafür sprechen zumindest die Voraussetzungen. Mantle: "Die sportliche Entwicklung ist sehr gut, es gibt momentan viele an Cricket interessierte junge Menschen in Deutschland. Auch Dank der sozialen Medien werden es immer mehr.“ Die Zahl der Vereine ist von 70 vor sechs Jahren auf inzwischen weit über 300 gestiegen.

Noch kann der DCB aber nicht auf die finanzielle Unterstützung des Deutschen Olympischen Sportbundes sezten, "weil es erst ab einer offiziellen Mitgliederzahl von 10.000 eine Förderung gibt“ . Diese Zahl, so schätzt Mantle, könnte in zwei, drei Jahren erreicht sein, "aber vielleicht passiert es auch schon vorher.“ Dann nämlich, wenn Cricket ins Olympische Programm aufgenommen wird. Gespräche zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dem International Cricket Council (ICC), nach der FIFA und dem IOC im Übrigen der drittgrößte Verband der Welt, stehen im September dieses Jahres an.

Dann will das deutsche Nationalteam auch seinen Platz in der World Cricket League sichern. Brian Mantle erklärt: "Das erste Spiel findet am 3. September gegen Ghana statt. Wir hoffen sehr, dass wir die nötigen 35 000 Euro bis dahin irgendwie zusammen bekommen.“

So funktioniert Cricket

Cricket ähnelt dem Baseball, hat aber eine viel längere Tradition. Es stehen sich in einem Spiel immer zwei Teams mit jeweils elf Spielern gegenüber, eine schlagende und eine werfende Mannschaft. Im Zentrum des Geschehens stehen der Bowler (Werfer) und der Batsman (Schlagmann). Der Bowler versucht, mit den kleinen Spielball das sogenannte Wicket (drei Holzstäbe, auf denen zwei Hölzchen liegen) zu treffen. Der Batsman versucht seinerseits, mit dem Holzschläger den Ball abzuwehren, möglichst weit ins Feld zu schlagen und Punkte durch Läufe zwischen den zwei auf dem Spielefeld befindlichen Wickets zu erzielen.

Der pakistanische Batsman Mohammad Hafeez steht vor dem Wicket und versucht den Ball möglichst weit ins Feld zu schlagen.

Die Feldmannschaft hat das Ziel, diese „Runs“ durch schnelles Zurückwerfen des Balls zu unterbinden. Sollte ein Batsman nicht rechtzeitig eines der Wickets erreichen, ehe ein Feldspieler das Wicket trifft, oder sein weggeschlagener Ball direkt aus der Luft gefangen werden, ist er „Aus“ und der nächste Batsman ist an der Reihe. Waren alle Schlagmänner einer Mannschaft dran (oder ist die vorgegebene Anzahl an Würfen erreicht), ist das „Inning“ beendet und die Mannschaften tauschen die Rollen.

Ziel ist es, mehr Punkte als die gegnerische Mannschaft zu erreichen. Punkte können durch Läufe oder besonders weite Schläge erzielt werden.

Gegner der deutschen Mannschaft

In der World Cricket League Division Five trifft das deutsche Team auf die Mannschaften aus Ghana, Katar, Italien, auf die Teams der Ärmelkanal-Inseln Jersey und Guernsey, auf die Vertretung des Inselstaates Vanuatu aus dem Südpazifik und auf die Cayman Inseln aus der Karibik. Im gesamten Commonwealth wird Cricket auf höchstem Niveau gespielt, weshalb auch kleinste Inselstaaten großen Ländern die Stirn bieten können.

Stand: 27.06.2017, 13:15