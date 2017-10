Bundeskartellamt überprüft DOSB und IOC

In bestem Amtsdeutsch wird von möglicherweise "zu restriktiven Vorgaben" gesprochen, dabei geht es doch um die großen Geldflüsse der Olympischen Bewegung: Das Bundeskartellamt führt ein offizielles Verfahren gegen den Deutschen Olympischen Sportbund und indirekt gegen das Internationale Olympische Komitee.

Es ist ein hochbrisanter Vorgang, der das infrage stellt, was die Geldmaschine im Zeichen der fünf Ringe am Laufen hält: die Exklusivität der Großsponsoren von IOC und DOSB und deren Werbemillionen. Die oberste deutsche Wettbewerbsbehörde bestätigte dem Sport-Informations-Dienst (SID), dass sie wegen der Regel 40 der IOC-Charta, die die Werberechte von Athleten und Sponsoren während Olympischer Spiele drastisch einschränkt, ein sogenanntes Verwaltungsverfahren eingeleitet hat.

Athleten müssen Regelung zustimmen

"Im in Rede stehenden Verfahren wird die Anwendung von Regel 40 Paragraf 3 durch den DOSB untersucht. Dieser ist zuständig für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen in Bezug auf nationale - das heißt auf das Gebiet Deutschlands beschränkte - Anträge der Athleten auf Durchführung von Werbemaßnahmen" , teilte Behördensprecher Kay Weidner mit. Der DOSB kann unter gewissen Voraussetzungen darüber entscheiden, ob Sportler für ihre außerolympischen Sponsoren Werbung machen dürfen.

Um zu den Olympischen Spielen zugelassen zu werden, müssen die Athleten die IOC-Charta und damit auch die Regel 40 als verbindlich anerkennen. "Sollten diese Vorgaben im Einzelnen zu restriktiv sein, so könnten die Athleten und ihre (potenziellen) Sponsoren in der Individualvermarktung der Sportler missbräuchlich behindert werden" , hieß es in der Stellungnahme weiter.

Die seit Jahren heftig umstrittene und von Athleten immer wieder als unfair kritisierte Regel 40.3 lautet wörtlich: "Kein Wettkampfteilnehmer, Team-Offizieller oder Betreuer darf seine Person, seinen Namen, sein Bild oder seine sportliche Leistung während der Olympischen Spiele für Werbezwecke einsetzen, außer die IOC-Exekutive genehmigt dies."

IOC schützt seine Geldgeber

Rund um die Olympischen Spiele von Rio 2016 untersagte die daraus für Deutschland resultierende Regelung nicht-olympischen Werbepartnern unter anderem, die Worte "Spiele" oder "Sommer" werblich zu nutzen. Die Sportler dürfen ihre Partner nicht erwähnen, schon ein falscher Hashtag (#) oder leichtfertiger Retweet in sozialen Medien kann verhängnisvoll sein. Bei Verstößen sind Strafen bis zur Disqualifikation möglich - wohlgemerkt für die Athleten.

Der Schutz der eigenen Geldgeber ist dem IOC nicht von ungefähr heilig. Im vergangenen Olympiazyklus (2013 bis 2016), in dem insgesamt etwa 5,5 Milliarden Euro erlöst wurden, zahlten die zehn Top-Sponsoren knapp eine Milliarde Euro. Sie sind damit nach den Einnahmen aus TV-Rechten (ca. 3,5 Milliarden) mitverantwortlich für den Reichtum des Comitees.

Dopingeffekt möglich

Der DOSB ist finanziell nicht annähernd so gut ausgestattet, doch das Verhältnis ist ungefähr dasselbe. Etwa sechs Millionen der 30,5 Millionen Euro an Gesamteinnahmen - wie beim IOC rund ein Fünftel - stammten 2015 aus der olympischen Vermarktung. Eine Aufweichung des Sponsorenschutzes wäre für beide Verbände eine ernste Bedrohung.

Das IOC müsste zudem einen Dominoeffekt fürchten: Sollten sich Wettbewerbshüter erst mal am europäischen Kernmarkt abgearbeitet haben, könnte dies nur der Anfang gewesen sein. Zu sagen haben IOC und DOSB wenig bis nichts zu dem Fall, mit Verweis auf das laufende Verfahren verzichtete man auf Anfrage auf einen inhaltlichen Kommentar. Man kooperiere "in Koordination mit dem DOSB", ließ das IOC wissen.

Nach Paragraf 32.2(a) des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung könnten dem chronisch klammen DOSB sogar hohe Nachzahlungen drohen.

sid | Stand: 25.10.2017, 15:20