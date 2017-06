Der Fußball und die Doppelmoral

Gesellschaftliche Verantwortung spielt in den Klubs aber immer noch eine untergeordnete Rolle. Der Autor und Journalist Ronny Blaschke fordert in seinem Buch "Gesellschaftsspielchen - Fußball zwischen Hilfsbereitschaft und Heuchelei" ein Umdenken.

sportschau.de: Herr Blaschke, in ihrem Buch "Gesellschaftsspielchen" fordern Sie mehr gesellschaftliches Engagement von Fußballvereinen. Warum sollte sich ein Fußballverein gesellschaftlich engagieren?

Ronny Blaschke: Der Fußball kriegt indirekt sehr viel Geld vom Staat. Durch Sicherheitskosten, Stadionbauten, Fanprojekte, die kommunalen Sportstätten für Jugendliche werden als Basis der Profikarriere freigegeben. Da kann man als Verein ein bisschen was zurückgeben. Mit purem Idealismus kommt man da allerdings nicht weit, man muss schon die Kommerzlogik des Fußballs berücksichtigen.

Haben Sie Beispiele aus Deutschland, wo das schon passiert ist?

Blaschke: Ein gutes Beispiel ist Mainz 05, die auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise keinen Hauptsponsor gefunden haben und dann 2009 auf ein Energieunternehmen zurückgriffen. Das Unternehmen hat Mainz zum ersten klimaneutralen Bundesligisten gemacht. Der Sponsor hat das Engagement an Bedingungen geknüpft, der Verein wurde untersucht, das Konsum- und Transportverhalten, die Treibhausabgase wurden minimiert. Inzwischen fahren 60 Prozent aller Zuschauer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Heimspiel, weil sie sich Gedanken gemacht haben zum Klimaschutz. Ich finde das gar nicht unanständig, Sponsoring mit gesellschaftlichem Engagement zu verknüpfen. Wenn alle davon profitieren, ist das nicht schlecht.

Wie sieht das generell im deutschen Profifußball aus, welche Rolle spielt gesellschaftliches Engagement bei den Vereinen?

Blaschke: Die Bundesliga wendet knapp 30 Millionen Euro für gesellschaftliches Engagement auf pro Saison, das ist nicht mal ein Prozent des Gesamtumsatzes von mehr als 3,2 Milliarden. Das Gefälle innerhalb der Bundesliga ist hoch, viele Vereine machen relativ wenig. Werder Bremen ist ein positives Beispiel. Von 150 Angestellten bei Werder sind zehn nur für soziales Engagement tätig. Das hört sich beeindruckend an, aber: Werder gibt eine Million Euro dafür aus, im Vergleich dazu geben die Bremer aber sechs Millionen für Spielerberater aus.

Sie kritisieren in ihrem Buch die vielen Widersprüche. Auf der einen Seite steht das soziale Engagement von Werder Bremen, auf der anderen Seite hat man den umstrittenen Geflügelfabrikanten Wiesenhof als Trikotsponsor. Fehlt da eine einheitliche Linie?

Blaschke: Mir geht es auch darum, diese Widersprüche deutlich zu machen. Alle Vereine haben mittlerweile wunderbare Projekt für benachteiligte Kinder, aber alle Vereine machen sich auch abhängig von Sportartikelherstellern, die in asiatischen Niedriglohnländern Kinder ausbeuten. Viele Vereine haben tolle Solaranlagen auf dem Stadion für Ökostrom - gleichzeitig legen sie sich umweltschädliche Besonnungsanlagen zu, die den Rasen auch im Winter wachsen lassen sollen.

Als Positivbeispiel führen Sie die Premiere League an. Was genau läuft dort anders und besser?

Blaschke: Generell ist es wichtig, dass man das Geld nicht nur an soziale Projekte weiterreicht, man muss das Gewinnstreben des Fußballs allgemein hinterfragen. In England ist das sehr professionell organisiert, jeder Verein hat auf politischen Druck hin eine eigene Stiftung. In Manchester zum Beispiel hat die United-Stiftung mehr als 50 Mitarbeiter. In Sunderland im Norden Englands ist die Stiftung der wichtigste soziale Träger. Da sind Lehrer in den Stadionkatakomben, da gibt es Seminare für Alkoholiker, für Senioren. Das Stadion gleicht einer Volkshochschule.

Statt der Vereine und Verbände leisten hierzulande häufig auch Fans wichtige gesellschaftliche Arbeit, z.B. in München, wo eine Fangruppe sich mit dem Schicksal des jüdischen Ex-Präsidenten Kurt Landauer befasst hat und das im Verein ins Rollen brachte. Ähnliche Beispiele gibt es aus Nürnberg und Bremen.

Blaschke: Die Ultras werden als politische Jugendkultur gar nicht so richtig wahrgenommen, sondern eher entweder als zündelnde Störenfriede oder als arrogante Fanelite. Dabei übernehmen die eine ganz spannende Brückenfunktion zwischen den klassischen Politaktivisten und der Fankultur. Vielen Ultras reicht es nicht nur, Choreos zu entwerfen und Fahnen zu schwenken, die wollen für ihre politischen Werte eintreten. Gegen Diskrimierung, für Offenheit. Die machen Gedenkstättenfahren, Lesungen, politische Choreografien. Das ist ein großes Pfund, mit dem der Fußball auch zu selten selbst wirbt.

Wie sieht es auf Verbandsebene aus? Was machen der DFB, was die DFL?

Blaschke: Der Deutsche Fußball-Bund hat mittlerweile sehr viele Projekte angestoßen, über seine drei Stiftungen hat er mehr als 30 Millionen Euro in Projekte fließen lassen, das ist sehr viel, aber natürlich für Außenstehende undurchsichtig. Und ja, der DFB macht sehr viel in seinen 21 Landesverbänden. Auf der anderen Seite hat er zum Beispiel ein sehr teures Fußballmuseum in Dortmund bauen lassen, hat nur die Hälfte der Kosten übernommen, und wenn das Museum in die roten Zahlen rutscht, dann muss die hochverschuldete Kommune einspringen.

Wenn wir abschließend einen Blick in die Zukunft wagen: Was sollte passieren, um das gesellschaftliche Engagement im Fußball zu stärken? Der Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp fordert, dass drei Prozent des Jahresumsatzes für gesellschaftliches Engagement ausgegeben werden sollten.

Blaschke: Drei Prozent halte ich für utopisch. Aber man muss das generell schon verpflichtend in die Lizensierung aufnehmen, nur mit gutem Willen geht es nicht. Unabhängig davon sollte man auch die großen Vereine in die Pflicht nehmen. Der FC Bayern hat 400 Mitarbeiter, Büros in Asien, in Nordamerika, ein Festgeldkonto von mehr als 400 Millionen Euro. Die könnten zehn, zwölf oder 15 Mitarbeiter einstellen. Das kostet vielleicht drei oder vier Millionen Euro. Dann würde man dort vielleicht auch selbst auf die Idee kommen, dass das Projekt für Kurt Landauer gegen Antisemitismus toll ist, aber dass es eben gleichzeitig auch untergraben werden kann, wenn man nach Katar oder Saudi-Arabien fliegt, wo Juden und Israelis nicht willkommen sind. Das wichtige ist, dass Gesellschaftspolitik in der gesamten Vereins- und Fußballkultur reflektiert wird und nicht nur von ehrenamtlichen Mitarbeitern als soziales Alibi auf einer Insel außerhalb des Vereins stattfindet.

Das Gespräch führte Christian Steigels.