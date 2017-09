Turkmenistan - Ein Fest für den Präsidenten

Es sollte eine unvergessliche Zeremonie werden, schöne Bilder für die Welt. Lobgesänge auf Turkemenistan und seinen Präsidenten Gurbanguly Berdimuhamedow – die Abschlussfeier der asiatischen Hallen- und Kampfsportspiele in Ashgabat. Die Hymne für das Sportfest hatte der turkmenische Präsident auch gleich selbst geschrieben.

Nichts sollte dem Zufall überlassen werden, wenn Turkmenistan Gastland für 6000 Athleten wird. Das sind mehr als doppelt soviele wie bei den olympischen Winterspielen. Organisator der Veranstaltung ist das Olympic Council of Asia, angeführt von Sheikh Ahmed Al-Sabah, der unter Verdacht steht, Teil eines Bestechungsnetzwerks im Sport zu sein.

Über sieben Milliarden Dollar für zehn Tage Show

Der asiatische Sport trifft sich in einem der abgeschottesten Länder der Erde. Nirgendwo in Zentralasien ist die Menschrechtslage so schlecht wie in Turkmenistan – keine Meinungsfreiheit, die Opposition wird systematisch unterdrückt, es gibt politische Gefangene. Im internationalen Vergleich reiht es sich in Sachen Pressefreiheit auf dem drittletzten Platz vor Nordkorea und Eritrea ein.

Für den Sport kein Hindernis. 62 Nationen aus Asien und Ozeanien darunter Neuseeland und Australien nahmen an dem Sportereignis teil. Über sieben Milliarden Dollar ließ sich Diktator Berdimuhamedow die zehntägige Show kosten. Geld, das woanders abgezogen wurde, in einem Land, welches in erster Linie vom Gasgeschäft lebt.

Praktizierter Personenkult, aber kaum Menschen auf den Straßen

In Ashgabat zählt vor allem der Schein. Eine Stadt aus Marmor und Gold: klinisch weiße Marmorbauten, goldene Statuen, monumentale Denkmäler mit dem Gesicht des Präsidenten – praktizierter Personenkult. Und kaum Menschen auf den Straßen.

Akkreditierte Journalisten werden an ihrer Arbeit massiv gehindert, während der Spiele darf man den nagelneue Olympischen Sportkomplex, wenn überhaupt, nur in Begleitung von Mitarbeitern des Außenministeriums und des Geheimdienstes verlassen. Kontakt zur Bevölkerung soll vermieden werden.

Human Rights Watch kritisierte schon im Vorfeld die Veranstaltung

"Wenn Du mit Ausländern sprichst, wenn Du versucht etwas Anderes zu sagen, als den Präsidenten zu loben und seine Politik, dann wirst Du bestraft", sagt Rachel Denber, die Turkmenistan seit Jahren für Human Rights Watch beobachtet. Ihre Organisation hat schon im Vorfeld der Spiele die Veranstaltung kritisiert und immer wieder auf die unzulässige Menschenrechtssituation im Land hingewiesen.

Eine Antwort vom Olympic Council of Asia erhielten sie bis heute nicht, kritisiert Denber. „Es kann nicht sein, dass das OCA nicht über die Menschrechtslage in Turkmenistan Bescheid weiß“. Auch vor Ort gab es von den Offiziellen kein kritisches Wort.

Aktivisten drohen 25 Jahre Haft

Alle werden eingeschüchtert, die auch nur im Ansatz etwas Kritisches sagen könnten oder Kontakt zu internationalen Medien suchen. Galina steht seit Langem unter Aufsicht des Geheimdienstes, verstärkt während der Spiele. "Ich werde überwacht. Mein Internet wurde abgeschaltet, alle SIM-Karten wurden gesperrt".

Galina ist eine der wenigen, die sich offen gegen das turkmenische Regime stellt. Sie hat Angst, wenn die Spiele vorbei sind. Der Aktivistin droht man mit 25 Jahren Haft.

Sport als Handlanger des Regimes

In die Welt des organisierten Sports, in der man schon länger mit Autokratien klüngelt, dringt so etwas nicht. Der Sport mache sich zum Handlanger des Regimes, meint Witali Ponamorev von der Menschenrechtsorganisation Memorial. Mit dem Prestigeprojekt versuche das autoritäre Regime Berdimuhamedows "die Durchführung einer so großen Sportveranstaltung dafür zu nutzen, sein eigenes Image aufzupolieren und gleichzeitig dem Volk zu vermitteln, dass man auch noch internationale Unterstützung bekommt".

Ponamorev dokumentiert seit Jahren die Situation von politischen Häftlingen, einreisen nach Turkmenistan darf er wie viele Menschenrechtsaktivisten schon lange nicht mehr.

Stand: 27.09.2017, 16:48