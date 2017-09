Sportkletterer Ondra gelingt Weltrekord

Im vorigen Jahr hatte Ondra Aufsehen erregt, als er in nur acht Tagen die Route "Dawn Wall" am Felsvorsprung El Capitan im US -Nationalpark Yosemite bezwang. Mit "Change" in Norwegen, "La dura dura" in Spanien, "Vasil vasil" in Tschechien und nun "Project Hard" hat Ondra vier der weltweit schwersten Sportkletter-Strecken installiert.

Stand: 04.09.2017, 17:50