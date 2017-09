Sportkletterer Ondra gelingt Weltrekord

Monatelange Vorbereitung

Monatelang hatte sich Ondra auf die Besteigung vorbereitet. In einer Mitteilung beschrieb der Extremsportler am Montag das Gefühl, am Ziel angekommen zu sein: "Ich habe gar nicht vor Freude schreien können, ich hing nur im Seil und spürte Tränen in den Augen." Für die Besteigung habe er nur 20 Minuten gebraucht. Auch der tschechische Rundfunk und die Nachrichtenagentur CTK berichteten über die Besteigung.

Ondra ist seit Jahren eine Ausnahmeerscheinung im internationalen Klettersport. Er begann im Alter von sechs Jahren mit dem Klettern und zählte bereits mit 13 Jahren zur Weltspitze. Drei Jahre später gewann er seinen ersten Weltcup, zahlreiche weitere Erfolge folgten. 2014 gewann er den Weltmeistertitel im Bouldern und im Leadklettern. Vor allem wurde er aber durch seine Leistungen im Felsklettern bekannt.

Im vorigen Jahr hatte Ondra Aufsehen erregt, als er in nur acht Tagen die Route "Dawn Wall" am Felsvorsprung El Capitan im US -Nationalpark Yosemite bezwang. Mit "Change" in Norwegen, "La dura dura" in Spanien, "Vasil vasil" in Tschechien und nun "Project Hard" hat Ondra vier der weltweit schwersten Sportkletter-Strecken installiert.

Stand: 04.09.2017, 17:50