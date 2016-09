EM 2020 - Aserbaidschans Imagekampagne

Die EM in Frankreich geht zu Ende, die UEFA blickt voraus auf das kommende Turnier 2020 - und sieht sich unangenehmen Fragen nach Menschenrechtsverletzungen gegenüber. Denn einige Spiele werden in Aserbaidschan stattfinden - was der Europa-Verband aber offenbar für unproblematisch hält. | mehr