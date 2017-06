Nairo Quintana

Der Kolumbianer ist ein Rundfahrer par excellence und hat sich bereits als Herausforderer von Chris Froome bewährt. Der Sohn einer kolumbianischen Bauersfamilie, der in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, kam im Grunde wegen der Armut seiner Familie zum Radsport. Weil kein Geld für ein Busticket da war, musste er den 25 Kilometer langen Schulweg stets mit dem Rad absolvieren. Das stählte Quintana und er wurde Radprofi.



Der Durchbruch gelang Quintana bei der Tour 2013, als er für seinen Kapitän Alejandro Valverde in die Bresche sprang und nach beeindruckenden Vorstellungen in den Bergen Gesamtzweiter hinter Froome wurde. In der Folge gewann Quintana den Giro d' Italia 2014 und die Vuelta 2016. Bei der Tour 2015 wurde er Zweiter hinter Froome, 2016 belegte er Rang drei.



Im Vorfeld der Tour dieses Jahr bestritt der 27-Jährige als einziger der aktuellen Tour-Favoriten den Giro d' Italia und zeigte sich blendend in Form. In den Bergen dominierte er und wurde letztendlich hinter Tom Dumoulin Zweiter der Rundfahrt.