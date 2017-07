Auf der nach Dauerregen glatten Straße absolvierte Martin den 14 Kilometer langen Kurs durch Düsseldorf in 16:12 Minuten und rangierte damit hinter Sky-Profi Thomas (16:04), Stefan Küng vom Team BMC (16:07) und Vasiliy Kirienka (Sky, 16:11) auf Rang vier. "Die Enttäuschung ist unendlich groß. Das ist sehr schade für mich. Das war die einmalige Chance in Gelb zu fahren. Die Chance ist jetzt vorbei" , kommentierte ein restlos enttäuschter Martin im Ziel.

Martin hatte bei der Zwischenzeit nach der Hälfte des Rennens noch knapp in Führung gelegen, musste bei Dauerregen im zweiten Abschnitt aber den Verhältnissen Tribut zollen und fiel noch zurück. Ebenso wie Martin kam auch Mitfavorit Primoz Roglic nicht zu Siegerehren. Der Slowene rutschte mit einer Zeit von 16:56 Minuten sogar noch erheblich weiter ab.

Gesamtfavoriten weit zurück

Zu Denken musste das Auftakt-Einzelzeitfahren auch einigen Favoriten um den Gesamtsieg geben. So kassierte Richie Porte (Team BMC) mit 16:51 Minuten erheblichen Rückstand, Nairo Quintana (Movistar) fuhr 16:52, Alberto Contador war bei 16:57 sogar noch etwas schwächer. Christopher Froome hingegen hielt sich mit 16:16 Minuten dagegen eher schadlos und verschaffte sich schon einen kleinen Vorsprung auf die Konkurrenten um den Gesamtsieg.

Valverde stürzt schwer und scheidet aus

Ein bitteres Ende nahm das Eröffnungszeitfahren für das Movistar-Team um Mitfavorit Quintana. Ausgerechnet dessen Edelhelfer Alejandro Valverde stürzte schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Damit wird Quintana in den nächsten drei Wochen eine genz wichtige Stütze nicht zur Verfügung stehen.

Aus deutscher Sicht hatte als Erster Nikias Arndt ein Ausrufezeichen setzen können, als er als einer der ersten Fahrer den Kurs mit 16:20 Minuten durchfuhr und damit zunächst die Spitzenposition übernahm. "Ich bin froh, dass es jetzt endlich losgeht. Und meine Beine haben sich heute gut angefühlt. Ich hoffe, dass es so weitergeht" , meinte der 25-Jährige später. Arndts Bestzeit hielt fast eine Stunde, bis der Italiener Matteo Trentin (Quick Step) in 16:14 Minuten eine neue Marke setzte.

Buchmann mit vielversprechendem Auftakt

Youngster Emanuel Buchmann, einer der großen Hoffungsträger des Teams Bora-hansgrohe für die Bergetappen, hatte sich mit 16:44 etwas schwerer getan, was für ihn aber okay war: "Das ist ja hier ein brettflacher Kurs, also nicht unbedingt meine Spezialität. Dafür war's okay" , so der 24-Jährige.

Paul Martens fuhr im Trikot des niederländischen Teams Lotto NL-Jumbo ebenso 16:44 Minuten und zeigte sich beeindruckt von der Kulisse: "Es ist ein großartiges Gefühl mit den Menschenmassen am Streckenrand. Und das bei dem Wetter, da habe ich wirklich ein wenig Mitleid. Ich brauchte ja nur 20 Minuten durch den Regen fahren, die Fans stehen da stundenlang drin. Respekt!"

Sütterlin und Politt leicht enttäuscht

Genau eine Sekunde länger als Martens benötigte der Kölner Nils Politt, der eine große Fangemeinde am Streckenrand hinter sich wusste. Der Dritte der Deutschen Meisterschaften gilt als Zeitfahr-Spezialist und startet ebenfalls wie Tony Martin für das Katusha-Team.

Möglicherweise war er mit seiner Endzeit nicht ganz zufrieden und saß damit sicherlich im gleichen Boot wie Jasha Sütterlin. Der deutsche Zeitfahr-Vizemeister, der am Morgen beim Training leicht gestürzt war, hätte sich sicherlich eine etwas bessere Zeit als die am Ende ebenfalls erreichten 16:45 Minuten gewünscht. "Schade, ich wollte eigentlich unter die ersten Zehn fahren. Aber nach dem Sturz am Morgen war ich wohl etwas zu vorsichtig" , meinte Sütterlin.

Zabel gestürzt

Eine unliebsame Begegnung mit dem Asphalt machte Rick Zabel, der in einer langgezogenen Linkskurve wegrutschte und stürzte. "Etwas zu übermotiviert" , kommentierte der Sohn von Sprinter-Legende Erik Zabel lakonisch seine Endzeit von 18:18 Minuten.