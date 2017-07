Video starten, abbrechen mit Escape 12. Etappe - die letzten fünf Kilometer | Sportschau | 13.07.2017 | 09:24 Min. | Verfügbar bis 13.07.2018 | Das Erste

Tour de France, 12. Etappe - Donnerstag, 13. Juli

Tour - Aru nimmt Froome das Gelbe Trikot ab

Heimsieg in den Pyrenäen: Romain Bardet vom Team AG2R hat sich den Sieg auf 12. Etappe der Tour de France geholt. An der Spitze gab es eine Überraschung: Chris Froome büßte bei der Bergankunft in Peyragudes sein Gelbes Trikot ein, weil er der Attacke von Fabio Aru nicht folgen konnte.