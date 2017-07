TUEs im Radsport - Bis an die Grenze des Erlaubten

"Nein, natürlich nicht!" Nicholas Portal, der Sportliche Leiter beim Team Sky wird sehr energisch, wenn man ihn fragt, ob es in der britischen Equipe einen Fahrer gibt, der bei der Tour de France mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung unterwegs ist. So selbstverständlich wie der Franzose tut, ist das aber gar nicht. Die Kontroverse, die den am besten allimentierten Rennstall des Pelotons seit Monaten umgibt, dreht sich nämlich vor allem auch um diese Frage nach solchen Therapeutic Use Exemptions kurz TUE.

Umstrittene Grauzone