Rüdiger Selig - Der Sprinter aus Versehen

Sprints sind ein harter Kampf. Man hat das in diesem Jahr bei der Tour de France schon mehrfach beobachten können. Und manchmal geht es auch nach einem Sprint noch hart zur Sache. In Pau etwa gerieten Rüdiger Selig und der Franzose Christophe Laporte aneinander. Der Deutsche hatte sein Rad da schon abgestellt und Laporte extra angehalten, um die Konfrontation zu suchen. Beide noch voller Adrenalin von dem Highspeedfinale am Schluss der 11. Etappe.

Nicht mehr die Nase im Wind

Es war nur dem energischen Eingreifen eines Betreuers des Teams Bora-hansgrohe zu verdanken, dass die Auseinandersetzung nicht mit den Fäusten zu Ende geführt wurde. Selig und Laporte waren schon etwa 800 Meter vor dem Ziel aneinandergeraten. Der Franzose vom Team Cofidis hatte in der vorletzten Kurve offenbar den Ellenbogen ausgefahren und Selig damit fast zu Fall gebracht. Es sei nicht das erste Mal, dass Laporte ihm derart in die Quere gekommen sei, schimpfte Selig. "Ich verstehe nicht, warum er mich beiseite drängt. Er ist Anfahrer, er kann seine Nase doch in den Wind stecken. Ich kann das nicht."

Nicht mehr. Denn zu Beginn der Tour war Selig noch in der gleichen Rolle wie Laporte, der bei Cofidis die Sprints für Nacer Bouhanni vorbereitet. Auch Selig war zum Tourstart nach Düsseldorf als Anfahrer angereist. Der 28-Jährige sollte bei seiner Tour-Premiere Peter Sagan in den Sprintfinals in die richtige Position navigieren. Doch nachdem die Rennkommissäre den Weltmeister nach der 4. Etappe von der Tour ausgeschlossen hatten, musste Selig bei Bora-hansgrohe kurzfristig in eine andere Rolle schlüpfen. Nun ist er der Mann für die Sprints beim deutschen World-Tour-Team.

Andere Qualitäten gefragt

"Ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet" , sagt Selig. "Da jetzt umzuswitchen ist nicht leicht." Das gilt vor allem für die körperlichen Voraussetzungen. Denn als Anfahrer sind andere Qualitäten gefragt, denn als Sprinter. "Ich habe trainiert, zwei, drei Minuten hohe Wattzahlen zu treten" , sagt Selig. "Ich kann einen Kilometer von vorne fahren, aber auf den letzten 300 Metern super schnell sein, das wird halt schwierig."

Dafür sind ihm die Finals bislang erstaunlich gut gelungen. Vor seinem 19. Platz in Pau, wo er wegen des Gerangels mit Laporte gar nicht richtig mitsprinten konnte, belegte er in den Sprintfinals seit Sagans Ausschluss, Platz neun, sieben und vier. Selig hat gemerkt, dass er vorne mit dabei sein kann. Das stärkt das Selbstvertrauen, auch in der neuen Rolle zu bestehen.

Auf sich alleine gestellt

Selig ist seit 2012 Profi. Nach vier Jahren beim russischen Team Katusha unterschrieb er zu Beginn der vergangenen Saison einen Vertrag beim Team von Ralph Denk, das damals noch zweitklassig war. Dort erreichte er seine ersten richtig guten Platzierungen. Bei der Spanien-Rundfahrt sprintete er im Herbst schon einmal auf Rang zwei. Gleiches gelang ihm beim Giro d'Italia im Mai. "Er war schon immer ein sehr schneller Mann" , sagt sein sportlicher Leiter Enrico Poitschke. "Jetzt hat er die Gelegenheit, das auch auf allerhöchstem Niveau zu zeigen."

Dabei muss der aus Zwenkau bei Leipzig stammende Selig allerdings alleine klarkommen. Anders als die anderen Sprinter hat er keinen Anfahrer an seiner Seite. Denn der hätte ja er sein sollen - für Sagan. Also muss Selig alleine versuchen, seine Linie zu finden. "Das ist schon eine andere Geschichte als Anfahren, weil du komplett umdenken musst", sagt er. "Als Anfahrer musst du die Linie wählen, wo der Sprinter hinter dir dran bleiben kann. Als Sprinter kannst du in Lücken reinstecken, scheißegal, ob dahinter einer mit kann oder es eng wird."

Ganz vorne landen

Zumindest bis zehn oder gar fünf Kilometer vor dem Ziel bekommt er die Unterstützung der Teamkollegen. Der deutsche Meister Marcus Burghardt und der Pole Maciej Bodnar sollen ihm zumindest bis dahin Geleitschutz geben, damit er seine Kräfte für das Finale aufsparen kann. In Pau fiel Bodnar in dieser Rolle allerdings aus, weil er als Ausreißer alleine vorneweg fuhr. 350 Meter fehlten ihm am Ende, um sich dafür mit dem Etappensieg zu belohnen. Der ging dann erneut an Marcel Kittel, den besten Sprinter im Feld.

"Wenn du Zweiter werden willst, musst du versuchen, an Kittel dranzubleiben" , sagt Selig. Aber das kann natürlich nicht das Ziel sein. Auch Selig hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es doch einen Weg gibt, Kittel zu schlagen. Denn wie alle anderen Sprinter will auch er nun ganz vorne landen. "Den Grundgedanken hat jeder Sprinter, hier eine Etappe zu gewinnen" , sagt er. Aber wie? "Ich muss hoffen, dass irgendjemand einen Fehler macht, dass bei mir eine Lücke aufgeht, dass ich ein bisschen über Speed komme und dann einfach sehen, was geht. Planen kann man das sowieso nie." Wer wüsste das besser als er, der Sprinter aus Versehen.

