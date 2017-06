Das rechte Bein hängt lässig über dem Lenker, das linke ruht auf der Pedale. Mit einer Hand hält sich Primoz Roglic an dem Gitter fest, das die Radprofis und Berichterstatter bei der Teampräsentation voneinander trennt, während sie miteinander sprechen.

Sein Englisch hat einen harten slawischen Akzent, ähnlich wie das von Peter Sagan, dem Weltmeister aus der Slowakei. Roglic kommt aus Slowenien und hat die dürre Statur eines Radfahrers, der gut klettern kann.

Konkurrent ohne Druck

Dieser schmächtige Mann ist es also, dem sie zutrauen, die Party zu verderben. Es soll ja eine große Sause werden am Samstag, wenn die Tour de France in Düsseldorf startet. Die 3.540 Kilometer lange Rundfahrt beginnt dort mit einem 14 Kilometer langen Zeitfahren. Der große Favorit ist Tony Martin, vier Mal Weltmeister im Kampf gegen die Uhr. Er will sich am Abend auf dem Podium von den Fans im Gelben Trikot feiern lassen. Ein Heimsieg - das ist der Plan.

Roglic will diesen Plan durchkreuzen. "Ich hoffe, dass ich die Party verderben kann" , sagt er und lächelt. Die Chancen stehen nicht schlecht. Martin nennt den 27-Jährigen als einen seiner Hauptkonkurrenten. Und anders als der 32 Jahre alte deutsche Radprofi hat Roglic überhaupt keinen Druck.

Er kann gewinnen, er muss nicht. Und weil Radsport auch ein mentales Spiel ist, kann das eine entscheidende Rolle spielen. "Ich will meinen Job gut und alles perfekt machen. Wenn ich dann Fünfter werde, bin ich happy" , sagt Roglic. Bei Martin wäre schon der zweite Platz ein Misserfolg.

Ein neuer Traum

Den Job hat Roglic bereits im vergangenen Jahr beim Giro d'Italia gut gemacht. Damals wäre es ihm fast schon gelungen, den Spielverderber zu geben. Eine Hundertstelsekunde fehlte ihm beim 9,8 Kilometer langen Auftakt-Zeitfahren in Apeldoorn in den Niederlanden zum Sieg. Wäre er einen Hauch schneller gewesen, wäre er anstelle des einheimischen Tom Dumoulin ins Rosa Trikot geschlüpft. Knapp zwei Wochen später war er beim zweiten Zeitfahren des Giro dann der Schnellste. Sein erster Etappensieg bei einer Grand Tour.

Für Roglic ist es die erste Teilnahme an der Tour de France. "Ich habe jetzt die höchste Stufe im Radsport erreicht" , sagt er. "Ich lebe meinen Traum und wir werden sehen, wie weit ich kommen kann." Dabei ist es noch nicht so lange her, da träumte er einen anderen Traum. Damals wollte er noch der beste Skispringer der Welt werden. Roglic stammt aus Kisovec, einem kleinen Ort im Zentralgebirge in Slowemien. Dort entdeckte er mit 13 das Skispringen und gelangte schnell in den nationalen Nachwuchskader. Mit der Junioren-Nationalmannschaft gewann er 2007 WM-Gold.

Wechsel von der Schanze aufs Rennrad

Kurz darauf verlor er bei einem Skiflugwettbewerb in Planica während des Fluges die Kontrolle und stürzte schwer. Die Videos auf YouTube zeigen wie Roglic nach vorne kippt und kopfüber auf dem Aufsprunghügel aufschlägt. Bewusstlos wurde er ins Krankenhaus geflogen, wo man jedoch nur ein paar Blutergüsse fest. " Heute würde ich nicht sagen, dass dieser Sprung meine Karriere entschieden hat, weil ich danach noch vier, fünf Jahre weitergemacht und immer geglaubt habe, dass ich es schaffen würde" , schrieb er Mitte März auf Instagram exakt zehn Jahre nach dem Sturz.

Er schaffte es aber nicht. Probleme mit den Knien und mit der Motivation brachten ihn vor fünf Jahren dazu, mit dem Skispringen aufzuhören. "Ich habe damals mein Motorrad ver- und mir mein erstes Rennrad gekauft" , erzählt er. Danach folgte ein rasanter Aufstieg mit dem neuen Sportgerät.

Schnelle Erfolgen machen Rennställe aufmerksam

Schon ein knappes Jahr später fuhr er bereits für das slowenische Team Adria Mobil und feierte schnell Erfolge als Gesamtsieger der Slowenien- und der Aserbaidschan-Rundfahrt. Das weckte die Aufmerksamkeit der niederländischen Equipe LottoNL-Jumbo, die ihn nach Leistungstest im Winter 2015 für die World Tour verpflichtete.

Jetzt startet er erstmals bei der Tour de France und es gibt nicht wenige, die ihm zutrauen, nicht nur am Samstag in Düsseldorf für Furore zu sorgen. "Außer auf bei den Massensprints, kann ich bei allen Etappen dabei sein" , glaubt er selbst. "Es ist aber meine erste Tour und deswegen sollte ich die Erwartungen an mich nicht zu hoch schrauben." Bescheidenheit ist eine Zier. Das gilt aber auch für das Gelbe Trikot.

Stand: 01.07.2017, 08:00