Tour de France, 19. Etappe

Der deutsche Radprofi Nikias Arndt hat bei der Tour de France einen Überraschungssieg und den bislang größten Erfolg seiner Karriere knapp verpasst. Der 25-Jährige musste sich am Freitag (21.07.2017) auf der mit 222,5 Kilometern längsten Etappe der 104. Frankreich-Rundfahrt nur fünf Sekunden hinter dem norwegischen Tagessieger Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) mit Platz zwei begnügen.

Sunweb-Profi Arndt, sonst als Unterstützter des Australiers Michael Matthews im Einsatz, war im Finale in Salon de Provence als letzter verbliebener Fahrer einer zu Beginn 20-köpfigen Fluchtgruppe zumindest in Reichweite Boasson Hagens, konnte dessen Erfolg aber nicht verhindern. "Jeder in der Gruppe war stark, jeder wollte gewinnen. Ich habe gekämpft, aber Edvald war einfach zu stark. Er hat verdient gewonnen", sagte ein entkräfteter Arndt.

Video starten, abbrechen mit Escape 19. Etappe - die letzten drei Kilometer | Sportschau | 21.07.2017 | 04:05 Min. | Verfügbar bis 21.07.2018 | Das Erste

Das Gelbe Trikot verteidigte Christopher Froome erfolgreich. Der Brite, der das Ziel mit über zwölf Minuten Rückstand mit dem Hauptfeld erreichte, muss nur noch das Einzelzeitfahren in Marseille am Samstag überstehen und am Sonntag das Ziel in Paris erreichen, um zum vierten Mal die Frankreich-Rundfahrt zu gewinnen. Einen Platz auf dem Podium auf den Champs-Elysee hat auch Matthews sicher. Der Australier ist in der Punktewertung nicht mehr einzuholen und wird, sofern er verletzungsfrei bleibt, erstmals das Grüne Trikot gewinnen.

Dieses hatte er vom fünffachen Etappensieger Marcel Kittel (Quick Step-Floors) nach dessen Sturz am Mittwoch übernommen. Auch das Bergtrikot (Warren Barguil/Frankreich) ist Sunweb nicht mehr zu nehmen.

Favoriten lassen Ausreißer gewähren

Die 19. Etappe nahm zunächst ihren erwarteten Verlauf. Bereits kurz nach dem Start setzte sich die Ausreißergruppe um Arndt vom Peloton ab. Der Vorsprung wuchs und blieb bei zunächst knapp neun Minuten stabil, letztlich auch, weil das Team Sky um Titelverteidiger Froome an der Spitze das Tempo bestimmte und am Scheitern der Flucht kein Interesse zeigte. Während Froome-Helfer Christian Knees im Feld viel Zeit im Wind verbrachte, machten die Ausreißer die Entscheidung unter sich aus.

Bei einer vorentscheidenden Tempoverschärfung 15 Kilometer vor dem Ziel teilte sich die Gruppe, Arndt agierte dabei aufmerksam und blieb an der Spitze. Es folgte ein Ausscheidungsfahren, Angriffe fast im Sekundentakt zermürbten jeden der nur noch neun verbliebenen Fahrer. Der entscheidende Nadelstich gelang Boasson Hagen auf den Schlusskilometern.

Arndt muss sich geschlagen geben

Der 30-Jährige ging knapp drei Kilometer vor dem Ziel nach dem vorletzten Kreisverkehr aus dem Sattel und ließ die Rivalen hinter sich. Arndt folgte, musste den Norweger aber ziehen lassen. Auf den letzten Metern verkleinerte Arndt die Lücke zwar noch. Mit fünf Sekunden Rückstand rollte er letztlich aber kopfschüttelnd über den Zielstrich.

Am Samstag fällt auf der 20. und vorletzten Etappe die Entscheidung im Gesamtklassement. Beim 22,5 Kiloemter langen Kampf gegen die Uhr werden sich Froome und seine Verfolger in Marseille ein Fernduell um das Gelbe Trikot liefern. Froome liegt 23 Sekunden vor dem französischen Vorjahreszweiten Romain Bardet. Weitere sechs Sekunden dahinter folgt der Kolumbianer Rigoberto Uran.

red/dpa/sid | Stand: 21.07.2017, 18:03