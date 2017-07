Portes Sturz verändert die Dynamik

Hohes Risiko

In Chambery blieb unterdessen die Frage zurück, ob die Strecke nicht zu riskant gewesen sei. Den Kampf um das Gelbe Trikot auf schmalen, technisch anspruchsvollen Abfahrten austragen zu lassen, ruft diese Art von Debatte fast jedes Mal hervor. Letztlich aber sind es die Fahrer, die das Rennen machen. "Wir sind es, die das Risiko bestimmen" , gab der Ire Daniel Martin zu bedenken. Martin war bei Portes Sturz in der Favoritengruppe ebenfalls zu Fall gekommen, weil das Rad des Australiers vor ihm auf der Straße gelandet war. Er kam mit ein paar Schürfwunden und einem Zeitverlust von 1:15 Minuten davon.

"Natürlich hat die Route ihren Teil dazu beigetragen, es war rutschig und es gab eine Menge Rollsplitt" , berichtete Martin. "Wenn man da nicht unter den ersten fünf Fahrern ist, wird es schwierig." Portes Sturz sorgte auch nicht dafür, dass in der Gruppe um Froome weniger riskant durch die Kurven gefahren wurde. Der Franzose Romain Bardet attackierte kurze Zeit später und wurde erst kurz vor dem Ziel wieder gestellt.

Umstrittene Attacke

Die Gesamtwertung war nach diesem Tag dennoch ordentlich durcheinander gewirbelt worden. Froome verteidigte vor dem Ruhetag das Gelbe Trikot und hat mit Porte nun einen Hauptkonkurrenten weniger. Das dürfte die Dynamik des Rennens verändern, weil der Australier vor seinem Sturz zu jenen Fahrern gehörte, die durch einige Attacken Froome von seinen Teamkollegen isoliert hatten. Als wichtigster Herausforder muss nun neben dem 18 Sekunden zurückliegenden Italiener Fabio Aru der Franzose Bardet gelten (+0'51 Min.).

Mit Aru trug Froome an diesem Nerven aufreibenden Tag zudem eine private Fehde aus. Der Kapitän des Astana-Teams hatte am Mont du Chat just in jenem Moment attackiert, als Froome einen Defekt anzeigte. "Das ist nicht der Moment, das Gelbe Trikot zu attackieren" , bemängelte der Brite und dankte den anderen Konkurrenten, allen voran Porte, dass sie Aru zurückgepfiffen hätten. Tatsächlich war Arus Angriff an der Grenze des Fairplays, zumal er direkt neben Froome fuhr, als dieser den Arm hob.

Froome behauptete, die Attacke selbst gar nicht mit bekommen zu haben. Ihm sei erst klar geworden, was passiert sei, nachdem er sein Rad gewechselt und den Anschluss wiedergefunden habe. Warum er Aru dann später in einer Kehre fast von der Straße gedrängt hatte, wollte Froome nicht erklären. Nach der dritten Frage dazu beendete er kurzerhand die Pressekonferenz. Am Montag nun legt die Tour ihren ersten Ruhetag ein. Danach wird es wieder weitergehen. Mit dem üblichen Getöse.

