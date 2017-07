Für Romain Bardet ist die Sache klar. "Es ist offensichtlich, dass die Organisatoren ein verrücktes Rennen wollen" , sagte der Franzose, nachdem er die erste Pyrenäenetappe der Tour de France gewonnen hatte. Der Blick des Franzosen ging da schon in Richtung des zweiten und letzten Teils des sehr kurzen Abstechers, den die Tour diesmal in das französisch-spanische Grenzgebirge macht.

Blaupause Vuelta

Auf einen langen, epischen Tag mit 214 Kilometern, folgt am Freitag (14.07.2017) eine mit nur 101 Kilometern sehr kurze Etappe. Auf dem Weg von St. Girons nach Foix sind dabei aber gleich drei Anstiege der ersten Kategorie zu überwinden. Diese Mischung bereitet vielen Fahrern große Sorge. Denn das Rennen um die Gesamtwertung könnte sich hier noch einmal komplett auf den Kopf stellen.

Als Blaupause dient die 15. Etappe der Spanien-Rundfahrt im vergangenen Jahr. Gleich zu Beginn des auch nur 118 Kilometer langen Abschnitts mit drei schweren Anstiegen attackierten Alberto Contador und Nairo Quintana. Das Feld zerfiel früh in viele Teile, Christopher Froome hatte sehr schnell nur noch wenige Helfer um sich und verlor am Ende sehr viel Zeit. Ein solches Szenario erhofft man sich nun auch von dieser 13. Etappe der Tour.

Für Fahrer, die etwas risikieren

"Ein Feuerwerk an Attacken", erwartet Vincent Lavenu, der Teamchef der franzöischen Equipe Ag2r, die mit Bardet einen der Mitfavoriten in ihren Reihen hat. Auch Titelverteiger Froome ist gewarnt. "Es geht am Freitag zwar nur über 101 Kilometer, aber es wird 100 Kilometer voll Rennen gefahren werden" , sagt der Brite. "Wir wissen, das diese Etappe wichtig sein wird. Wir sind bereit."

Das kurze Teilstück bettet sich ein in einen Gesamtparcours, der das Rennen so lange wie möglich offenhalten und jene Fahrer belohnen soll, die bereit sind etwas zu riskieren. Bardet gehört dazu wie auch der Italiener Fabio Aru. Und bisher ist die Rechnung ja auch aufgegangen. Aru übernahm nach dem ersten Tag in den Pyrenäen das Gelbe Trikot von Froome. Sein Vorsprung auf den Briten beträgt aber nur sechs Sekunden. Bardet liegt als Dritter auch nur 25 Sekunden zurück. Der Kolumbianer Rigoberto Uran hat ebenfalls noch unter eine Minute Abstand auf die Spitze.

Schwieriger zu kontrollieren

Contador und Quintana, die Sky bei der Vuelta aus der Reserve lockten, wirken derzeit nicht in Topform. Sie liegen bereits vier beziehungsweise sieben Minuten zurück. Aber gerade weil sie in der Gesamtwertung schon einen größeren Rückstand auf das Gelbe Trikot haben, könnten sie bereit sein, etwas zu riskieren, um ihre Position zu verbessern. " Die Abstände in der Gesamtwertung werden größer werden" , ahnt Bardet.

Kurze, schwierige Etappen in eine große Rundfahrt einzustreuen, ist ein Weg, das Rennen der Kontrolle einzelner Teams zu entziehen. Auf der ersten Pyrenäenetappe herrschte das in den vergangenen Jahren übliche Bild: Froome spannte seine Helfer vor das Feld und kontrollierte das Tempo. Das ist dann schwieriger, wenn es frühe Attacken gibt, weil der ständige Rhythmuswechsel den Helfern schon früh die Kräfte raubt und der Kapitän alleine nachsetzen muss.

Verantwortung bei Astana

Die Verantwortung, das Rennen unter Kontrolle zu halten, liegt nun aber erst einmal beim Team Astana, das mit Aru jetzt den Gesamtführenden stellt. Es ist an ihnen, das Gelbe Trikot zu verteidigen, und Aru ahnte schon in Peyragudes, dem Zielort der 12. Etappe, dass am Freitag eine Menge Arbeit auf ihn zukommen wird: "Es wird viele Attacken geben, und ich werde vielen Fahrern nachsetzen müssen, weil sie gefährlich sind."

Dass dieser möglicherweise explosive Abschnitt unmittelbar auf eine lange, schwere Etappe in den Pyrenäen folgt, macht die Sache noch schwieriger. "Der Rhythmus wird gewechselt, das macht es schwer. Das ist eine ganz andere Belastung für den Körper, deshalb kann diese Etappe entscheidend sein" , sagt Daniel Martin. Auch der Ire hat als Fünfter der Gesamtwertung nur 1'41 Minuten Rückstand.

Die Sprinter haben bei solchen Etappen ganz andere Sorgen. Sie müssen das Zeitlimit im Auge behalten. Bei kurzen, schweren Etappen liegt die Karenzzeit zwischen - je nach Durchschnittsgeschwindigkeit - 10 und 18 Prozent auf die Zeit des Etappensiegers. Das bedeutet auch, die Sprinter müssen recht schnell über die Berge kommen, wenn das Rennen um Gelb an der Spitze explodiert. "Diese kurze Etappe" , meint Rod Ellingworth, Sportlicher Leiter beim Team Sky, "wird sehr stressig. Egal was passiert."

