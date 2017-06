Team Sunweb - Etappenjagd mit Blick in die Zukunft

Der Sieger des 100. Giro d'Italia fährt für ein deutsches Team. Wer den Radsport nicht intensiv verfolgt, den dürfte diese Information überraschen. Auch der Name des Mannes ist hierzulande sicher nicht allen bekannt. In seiner Heimat, den Niederlanden, ist Tom Dumoulin dagegen seit seinem Triumph im Mai ein großer Star. Das Team Sunweb ist dort ebenfalls weithin bekannt. Was mitten hinein führt in das Dilemma der Equipe.

Mit Arndt und Geschke

Sunweb ist nominell ein deutsches World-Tour-Team. Als solches möchte man auch wahrgenommen werden. Doch im Kern bleibt der Rennstall niederländisch. Management, Sportliche Leiter, Pressesprecher, Trainer, Mechaniker - fast alle Positionen sind mit Menschen aus dem Nachbarland besetzt. Der Sponsor ist ein Touristikunternehmen mit Sitz in der Schweiz.

Das Fahrerteam ist international besetzt. Im Tourkader befinden sich mit Nikias Arndt, 25, und Simon Geschke, 31, zwei deutsche Radprofis. Arndt, ein Sprinter, gibt in diesem Jahr sein Tour-Debüt. Der Rest des Tour-Teams besteht aus einem Franzosen, einem Australier und fünf Niederländern. Giro-Sieger Dumoulin gehört nicht zum Aufgebot.

"Star ist der letzte Schritt"

Das alles ist nicht ungewöhnlich im globalisierten Radsport, der schon in seiner Frühzeit international besetzte Werksteams ins Rennen schickte. Aber für eine Mannschaft, die stets betont, man wolle den deutschen Radsport weiter nach vorne bringen, mutet der geringe deutsche Anteil zunächst seltsam an. Zumal sich gerade hierzulande Sportarten abseits des Fußballs vor allem über Athleten mit deutschem Pass vermitteln.

Für die Niederländer bei Sunweb ist das nur schwer nachzuvollziehen. Aus ihrer Heimat sind sie es gewohnt, dass Radsportbegeisterung auch ohne einheimische Helden funktioniert. "Ich habe das Gefühl, dass die Deutschen nur die Stars wahrnehmen" , sagt Teammanager Iwan Spekenbrink. "Aber der Star ist nur der letzte Schritt, der die Arbeit des Teams vollendet. Radsport ist ein extremer Mannschaftssport."

Im dritten Jahr fährt das Team nun schon mit einer deutschen Lizenz in der World Tour mit. Anfangs gehörten mit Marcel Kittel und John Degenkolb zwei der derzeit besten deutschen Profis zur Equipe. Beide haben die Mannschaft jedoch verlassen und fahren ihre Siege längst anderswo ein. Auch der deutsche Hauptsponsor ist vor der Saison abgesprungen und hat sich an ein anderes Team gebunden, für das mit Tony Martin ein weiterer deutscher Topfahrer startet.

Bemühen um deutsche Talente

Kittel und Degenkolb sind unter Spekenbrinks Anleitung in die Weltspitze vorgefahren. Dabei hat der Teammanager eine weitere Erfahrung mit dem Blick der Deutschen auf den Radsport gemacht. Für sie zählt nur das Gelbe Trikot. "Marcel Kittel ist ein unglaubliches Sprinttalent, aber in Deutschland war man nicht riesig begeistert. John Degenkolb hat mit Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix zwei bedeutende Klassiker gewonnen, auch da war die Begeisterung nicht riesig" , sagt Spekenbrink. Immer sei direkt die Frage nach dem nächsten Toursieger gestellt worden. "Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist man zu ambitioniert."

Nun will Sunweb die nächste Generation deutscher Fahrer ganz nach oben führen, darunter auch einen für das Gesamtklassement bei der Tour de France. "Das ist unser großer Traum" , sagt Spekenbrink. Fünf Jahre hat man sich dafür als Zeitrahmen gesteckt. Tatsächlich bemüht man sich bei Sunweb intensiv um die deutschen Talente. Seit dieser Saison gibt es ein U23 -Team, in dem junge Fahrer an die World Tour herangeführt werden sollen.

Einmal im Jahr veranstaltet man zudem gemeinsam mit dem Bund Deutscher Radfahrer die "Talent Days", bei denen Nachwuchsfahrer von den Trainern der Profis angeleitet werden. Gut möglich, dass diese Strategie eines Tages die gewünschten Früchte tragen wird. Schon jetzt gehört neben dem Sprinter Phil Bauhaus, 22, der bei der Dauphiné-Rundfahrt mit einem Etappensieg überraschte, auch der junge Lennard Kämna, 20, zum Profikader. Der Kölner gilt als Talent für die Rundfahrten. Ein Tourstart kommt für ihn genauso wie für Bauhaus in diesem Jahr noch zu früh.

Etappensiege als Ziel

Mann für die schwierigen Sprintfinals: Michael Matthews

Sunweb hofft bei dieser Tour in erster Linie auf Etappensiege. In den schwierigeren Sprintfinals ist der Australier Michael Matthews ein Siegkandidat, der dann gegen Fahrer wie Peter Sagan und Degenkolb bestehen muss. Nikias Arndt und Simon Geschke sollen ihn dabei unterstützen. Spekenbrink wünscht sich, dass das deutsche Publikum deren Beitrag zu würdigen lernt. "Nikias kann der besten Sprintanfahrer der Welt werden. Ohne eine Mann mit seinen Fähigkeiten kann es in den schwierigen Sprintfinals keinen Sieg für Matthwes geben" , sagt der Niederländer.

In den Bergen sollen dann der Franzose Warren Barguil, der Niederländer Laurens ten Dam und Geschke die Ausreißergruppen besetzen. Einen ausgewiesenen Kapitän für die Gesamtwertung hat das Team in diesem Jahr nicht, weil Barguil sich im April bei einem Sturz bei der Tour de Romandie die Hüfte brach, was seine Vorbereitung auf die Tour empfindlich störte. "Die Auswahl unseres neunköpfigen Aufgebots ist gänzlich auf Etappenerfolge ausgerichtet" , betont Trainer Aike Visbek deshalb. Die Frage der Nationalität stellt sich dabei nicht.

Stand: 27.06.2017, 08:17