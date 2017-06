Froomes Sky-Team vertraut auf Christian Knees

Der 36 Jahre alte Bonner soll mit seinen acht Mannschafts-Kollegen alles dafür tun, dass Chris Froome die Frankreich-Rundfahrt zum vierten Mal nach 2013, 2015 und 2016 gewinnt.

Im Aufgebot steht neben dem Mailand-Sanremo-Gewinner Michal Kwiatkowski aus Polen auch Geraint Thomas. Der Waliser hatte den Giro d'Italia nach einem Sturz vor der 13. Etappe verletzt aufgeben müssen.

Topfavorit noch nicht in Form

Der 32 Jahre Froome gehört zwar beim Saisonhöhepunkt, der am 1. Juli in Düsseldorf beginnt, wieder zu den Topfavoriten, wirkte in diesem Frühjahr aber nicht so souverän wie sonst. Der Sky-Kapitän wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg.

Das Tour-Aufgebot von Team Sky:

Chris Froome, Sergio Henao, Vasil Kiryienka, Christian Knees, Michal Kwiatkowski, Mikel Landa, Mikel Nieve, Luke Rowe, Geraint Thomas

Stand: 22.06.2017, 14:19