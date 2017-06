Am Samstag, den 1. Juli 2017 beginnt die Tour de France 2017 mit einem Einzelzeitfahren über 14 Kilometer durch das Düsseldorfer Stadtgebiet. Die Fahrer starten an der Messe Düsseldorf im Norden der Stadt und fahren zunächst das Rheinufer entlang Richtung Süden. Dabei streifen sie das Kulturzentrum Ehrenhof und sprinten über die Oberkasseler Brücke ins linksrheinische Oberkassel.

Mit Blick auf den Rheinturm und den NRW -Landtag geht es über die Rheinkniebrücke zurück, am Medienhafen vorbei, in Richtung Innenstadt. Auf der bekannten Einkaufsmeile Königsallee geht die Jagd nach der Bestzeit weiter. Am Ende der "Kö" passiert die Strecke den Tritonenbrunnen und wechselt auf die Heinrich-Heine-Allee, um an der Deutschen Oper vorbei wieder ans Rheinufer zu gelangen.

Zeitfahrspezialisten gefordert

Die jetzt folgende Zielgerade von 3,3 km Länge entlang des Rheins führt zurück zur Messe. Sie bietet beste Voraussetzungen für die Zeitfahrspezialisten, die auf diesem Stück das erste Gelbe Trikot unter sich ausmachen werden. Die Länge des Zeitfahrens verspricht außerdem einen ersten Fingerzeig auf die Form der Gesamtwertungsfahrer.

Geplant ist der Start der Werbekarawane für 13.45 Uhr und der Beginn des Einzelzeitfahrens für 15.15 Uhr.

Zuschauer

Es werden rund eine Million Zuschauer am Wegesrand erwartet. Heißt: Es wird voll in Düsseldorf! Erfahrungsgemäß werden sich die Fans im Start/Ziel-Bereich besonders "knubbeln". Wer also wirklich etwas von den Fahrern sehen will, sollte sich besser woanders platzieren. Denkbar sind die linksrheinischen Bereiche der Strecke oder auch das Rheinufer. Dort dürfte noch am besten Platz sein. Empfehlenswert auch deshalb, weil die verschiedenen Bereiche am Ufer gut mit der U-Bahn zu erreichen sind.

Fußgänger

Das Queren der Strecke der 1. Etappe wird an extra bereitgestellten Brücken und ebenerdigen Übergängen ermöglicht. Die Standorte der Brücken und ebenerdigen Übergänge finden sich auf dem Eventplan zur 1. Etappe. Die Geschäfte sind am 1. Juli regulär geöffnet und können fußläufig erreicht werden.

Radverkehr

Entlang der ersten Etappe des Grand Départ wird eine Umfahrungsstrecke für den regulären Radverkehr ausgeschildert. Für Anreisende mit dem Fahrrad zum Tour-Event stehen auch rund 30.000 Fahrradparkplätze an zusätzlich eingerichteten Abstellanlagen zur Verfügung, wo die Radler ihre Drahtesel "parken" können.



Die Altstadt ist am Samstag, 1. Juli, mit dem Fahrrad erreichbar und befahrbar. Eine Zufahrt ist von Süden via Apollo-Platz/Mannesmannufer möglich. Von Norden ist die Altstadt über die Kaiserswerther Straße, Fischerstraße und durch den Hofgarten erreichbar. Eine durchgehende Nord-Süd-Fahrt am Rheinufer entlang ist nicht möglich. Zwischen Oberkasseler Brücke und Messe ist die Rad-Strecke am Rhein gesperrt. Von Norden ist der Start-/Zielpunkt der ersten Etappe über den Lohauser Deich oder die Beckbuschstraße/Arena- Straße erreichbar. Die Verbindung der linken und der rechten Rheinseite erfolgt über die Theodor-Heuss-Brücke und die Rheinkniebrücke, die auch Teil des Umleitungsrings für Radfahrerinnen und Radfahrer sind.

Selber fahren

Bei der Tour de France ist es an ausgewählten Tagen möglich, die ein oder andere Etappe im abgesperrten Zustand als Hobbyfahrer vor den Profis abzufahren. Das ist in Düsseldorf weder beim Zeitfahren noch bei der zweiten Etappe möglich.

Verkehrsinfo

Während der 1. Etappe sind die folgenden Bereiche für den allgemeinen Verkehr gesperrt: Carlstadt, Altstadt, Oberkassel – südlich der Luegallee, "Weiße Siedlung" Golzheim, links und rechts der Stockumer Kirchstraße, sowie die Siedlung nördlich der Beckbuschstraße. Eine dringend notwendige Einfahrt zur Carlstadt und Altstadt ist ganztägig über Neusser Straße/Berger Allee möglich. Autofahrer sollten beachten, dass der Rheinufertunnel ab Freitag, 17 Uhr gesperrt ist.

Parken

Auf der gesamten Rennstrecke, die die Fahrradfahrer während der 1. Etappe nutzen, gilt ein temporäres Haltverbot. Dies gilt ebenso für Straßen, die auf die Tourstrecke führen. Diese müssen bis 25 Meter von der Strecke entfernt frei von parkenden Fahrzeugen sein. Die Halteverbote im Hinblick auf die 1. Etappe gelten voraussichtlich von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli. Sie werden rund zehn Tage vorher ausgeschildert.