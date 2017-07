Der 29-Jährige holte sich nach 203,5 Kilometern von Düsseldorf nach Lüttich am Sonntag den Sieg im Massensprint vor dem Franzosen Arnaud Demare und seinem 34 Jahre alten Landsmann André Greipel.Für Kittel war es der zehnte Tour-Etappensieg.

Vor dem Grenzübertritt nach Belgien hatten mehr als eine Million Radsport-Fans in Deutschland trotz Dauerregen den Radprofis einen begeisternden Empfang bereitet. Nach dem Auftaktzeitfahren am Samstag in Düsseldorf führte die Tour-Strecke noch einmal 144 Kilometer durch Deutschland.

Erster Massensturz bei der Tour

Marcel Kittel jubelt über seinen Etappensieg

Vier Ausreißer um Taylor Phinney setzten sich schon ganz früh nach dem Start ab. Die wichtige Bergwertung 20 Kilometer vor dem Ende holte sich der US-Amerikaner Phinney ganz knapp. Anschließend zog der Mann vom Team CDT gemeinsam mit Yoan Offredo davon - beide wurden aber kurz vor dem Ortseingang Lüttich noch eingeholt werden.

Etwa 30 Kilometer vor dem Ende gab es den ersten Massensturz bei dieser Tour. Auch Favorit Christopher Froome und Kontrahent Romain Bardet kamen zu Fall, konnte aber zügig weiterfahren.

