Tour - Démare-Sieg von schwerem Sturz überschattet

Peter Sagan hatte dem Anschein nach Mark Cavendish auf der Zielgeraden mit einem Ellbogencheck bei über Tempo 60 in die Absperrgitter gedrückt, Degenkolb konnte dem Briten nicht mehr ausweichen. Im Finale der vierten Etappe in Vittel war Marcel Kittel frühzeitig geschlagen, André Greipel kam auf Platz vier. Das Gelbe Trikot verteidigte der Brite Geraint Thomas (Sky) erfolgreich. Sagan vom deutschen Bora-hansgrohe-Team wurde als Zweiter gewertet, der Norweger Alexander Kristoff auf Rang drei.

Greipel hofft auf Eingreifen Sportkommissare

"Bei der ansteigende Zielgeraden und dem Gegenwind musste ich natürlich Pokern" , sagte André Greipel beim Ausfahren am Sportschau-Mikrofon. "Aber da fährt einer im Weltmeister-Trikot herum, der meint, er kann sich alles erlauben" , sagte Greipel im Hinblick auf Peter Sagans Aktion im Zielsprint. Greipel hofft darauf, dass die Sportkommissare sich das Sprintverhalten des Slowaken genauer ansehen.

"Ich habe Mark Cavendish gar nicht gesehen" , sagte Sagan als Erklärung, der sich nach der Zieldurchfahrt sofort bei dem Team Dimension Data entschudligt haben soll.

Die fünfte Etappe am Mittwoch (04.07.2017), die mit einer Bergankunft an der Planche des Belles Filles in den Vogesen endet, wird zum ersten großen Prüfstein für die Klassementfahrer.

Fahrer erwarten ersten großen Test

"Das ist der erste große Test" , sagte Thomas, der weiter keinen Zweifel an seiner untergeordneten Rolle im Team lässt: "Was auch immer das Team entscheidet, ich werde es mittragen. Ich stehe voll an der Seite von Froome und will mit ihm die Tour gewinnen." Kittel, auf den erst am Donnerstag die nächste Sprintchance wartet, bestritt seinen zweiten Renntag im Grünen Trikot zunächst bester Laune, er hatte bei gemächlicher Fahrt reichlich Zeit zum Plausch mit den Kollegen. "Es ist sehr motivierend, sich auf einen zweiten Sprint vorzubereiten, wenn man schon einen Sieg in der Tasche hat" , sagte der 29-Jährige vor dem Start - auf das folgende Chaos war er nicht vorbereitet.

Alleinfahrt über 190 km

Die erste Rennhälfte prägte am Dienstag der belgische Tour-Debütant Guillaume Van Keirsbulck vom Team Wanty-Groupe Goubert. Der Enkel des früheren Straßen-Weltmeisters Benoni Beheyt trat unmittelbar nach dem scharfen Start an, und da niemand folgte, fuhr der 26-Jährige eben in Eigenregie mehr als 13 Minuten Vorsprung heraus. Erst nach 190 Kilometern war eine der längsten Alleinfahrten der Tour-Geschichte beendet, danach übernahmen die Sprintteams das Kommando.

red/sid/dpa | Stand: 04.07.2017, 17:42