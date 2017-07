Etwa 20 km hatte das Peloton auf dem ersten Abschnitt der 17. Etappe von La Mure nach Serre Chavalier zurückgelegt, als eine Unachtsamkeit in Feld auch Kittel zu Boden riss. Dabei verletzte sich Kittel am rechten Arm und an der rechten Schulter.

Kurze Zeit später stieg der Träger des Grünen Trikots wieder aufs Rad und konnte sich ans Hauptfeld zurückkämpfen. Danach fiel Kittel jedoch wie am Vortag weit zurück.

Matthews holt sich erste Sprintwertung

Im Kampf um die Punktwertung hatte ihm danach der härteste Verfolger Michael Matthews vom deutschen Team Sunweb weitere Punkte abgenommen, so dass Kittel nur noch mit neun Zählern vor dem Australier lag. Bei der heutigen Siegerehrung wird sich Michael Matthews dann das Grüne Trikot überstreifen.

Marcel Kittel wird nach dem Sturz behandelt.

Rund 90 Kilometer vor dem Ziel stieg Kittel schließlich vom Rad. Damit bleibt Erik Zabel im Jahr 2001 der letzte Deutsche, der das Maillot vert gewonnen hat.

Fünf Etappen-Siege 2017

Der 29 Jahre alte Erfurter Kittel hat bei der diesjährigen Tour de France in beeindruckender Manier fünf Etappen gewonnen. Das war als letztem deutschen Radprofi Didi Thurau vor 40 Jahren gelungen.

red/dpa/sid | Stand: 19.07.2017, 15:00